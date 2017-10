Már jó ideje pletykálják, rebesgetik, rémüldöznek különféle fórumokon, blogokon, szaklapokban, hogy gondok vannak az új Apple okostelefon, az iPhone X gyártáskapacitásával, amiből következően csúszhat a szeptember 12-én bemutatott készülék piacra dobása.

A helyzet nem ennyire drámai, de kétségtelenül vannak gondok: a november 3-ra tervezett kezdésre csak rendkívül korlátozott számban lehet majd kapni az Apple üzleteiben az új telefont. Az online előrendelés október 27-én, pénteken 00:01 perckor megkezdődött, körülbelül az első tíz percben még a november 3-i dátummal nyugtázta a rendszer a vásárlásokat, de a későn ébredők már szívhatták a fogukat: az Egyesült Államokban, Nagy Britanniában, Kínában, Japánban 5-6 hetes csúszást jeleznek az online Apple-boltok a megrendelt telefonok leszállítására. Ez praktikusan azt jelenti, hogy decembernél hamarabb csak nagyon kevesen jutnak hozzá az áhított készülékhez. (Hong Kongban meg egyenesen nem is lesz raktáron egy darabig belőle, írja a The Verge.)





Aki ennél hamarabb szeretne hozzájutni, nem tehet mást, mint beáll egy fizikailag is létező Apple-bolt elé a sorba, hogy a nagy napon megvehesse rögtön nyitáskor a boltba szállított készlet egyik darabját. (Vagy kezdheti böngészni az online piacterekre feltöltött, másodkézből érkező ajánlatokat.)



Hogy miért startol ilyen kínkeservesen az iPhone X értékesítése? Valószínűleg azért, mert gondok akadtak a telefon egyes alkatrészeivel, amik az arcfelismerést végzik. A hírek szerint az Apple már más beszállítókkal is felvette a kapcsolatot, hogy minél gyorsabban gyártsák le a kérdéses alkatrészeket. Ha minden jól megy húszmillió iPhone X-t sikerül az üzletekbe szállítani, de ez így is feleannyi, mint amire elemzők számítottak. Az Apple persze cáfolta is ezeket az iparági értesüléseket, szerintük minden oké.