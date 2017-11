Furcsa dolgokat találtak az iPhone X-ben

Amint a boltokba került az iPhone X, a szerelési útmutatókra specializálódott iFixit szakértői szétszedték a mobilt, hogy megnézzék, mi van benne. Értékelésükben tízből hat pontot adtak a típusnak, tehát közepesen nehéz lesz szervizelni. Felépítése az aksik és a kijelző javítását segíti, de ettől még az iPhone X-et nagyon nem lesz érdemes szétzúzni.

Ha összetörik az üveg hátlap, akkor az egész vázat cserélni kell, és minden egyes alkatrészt át kell pakolni az újba.

Ez pedig nem lesz olcsó móka. (Ennek nyilvánvalóan semmi köze nincs ahhoz, hogy az Apple biztosítást is árul a készülékeihez.)

A csilivili külső mögött már az első röntgenfelvétel kimutatott pár érdekességet: a szokásos egy helyett két különálló aksi került a telefonba. Az is látható volt, hogy a nyomtatott áramkört elképesztően kis helyre zsúfolták össze.

Miután szétcsavarozták a készüléket, az is kiderült, hogyan sikerült az iPhone 8 Plus alaplapjának a 70 százalékán sokkal több hightech cuccot elhelyezni. Az Apple egyszerűen két rétegbe hajtotta össze az áramkört. Nagy nehezen sikerült kettévágniuk az egymásra helyezett rétegeket, és így kiderült, hogy az iPhone X alaplapjának majdnem másfélszer nagyobb (135 százaléka) az iPhone 8 Plus alaplapjánál.

Az iPhone X dupla aksija 10,35 Wh-s, vagyis épp csak egy picit nagyobb az iPhone ( Plus 10,28 Wh-s aksijánál, és szinte eltörpül a Samsung Galaxy Note 8 akkumulátornának 12,71 Wh-ja mellett.

Arra mindenképpen jó az iFixit elemzése, hogy lássuk: nem az animált emoji az Apple legnagyobb fejlesztése, a korábbi iPhone-okhoz képest sokat változtattak a hardveren, hogy az áramkör kis helyen elférjen, mégse legyen katasztrofálisan nehéz a telefon szervizelése.