A mobilgyártók mindent megtesznek, hogy az övék legyen a legvonzóbb telefon, és eközben elhanyagolják az egyik legalapvetőbb elvárást: hogy a készülék legyen tartós és ellenálló. Néha az az érzésünk, hogy egyenesen ellenünk dolgoznak. A Samsung a peremig elviszi a kijelzőt, hogy egy oldalkoccanás rögtön üveget érjen, az Apple pedig az új iPhone 8-at burkolta hátulról is üvegbe, mert miért is ne.





Aki megunta, hogy pókhálósra törött kijelzőn reszelje simára az ujjlenyomatát, és neadjisten még bődületesen nagy aksit is el tudna viselni, annak érdemes egy pillantást vetnie a CAT S41-re.

Ez egy kemény műanyagba csomagolt okostelefon, amely az IP68-as por- és vízállósági szabványnál egy kicsivel több védelmet nyújt, egy órán át kibírja 2 méteres mélységben, és ezen felül még a katonai MIL Spec 810G minősítést is megkapta, ami azt jelenti, hogy bírja a sós vizet, az erős rázkódást, a nyomáskülönbséget, és mínusz 25 foktól plusz 55 fokig üzemképes. Emlékeznek még a múlt téli botrányra az iPhone meghaló aksijával? Akkor kiderült, hogy a legtöbb gyártó egyáltalán nem garantálja a telefonja működését 0 fok alatt és 35 fok fölött.

A CAT S41 ráadásul nyugodtan leejthető 1,8 méterről, azt garantáltan bírnia kell

Bírja is, ezt a fenti videónk tanúsítja. Dekáztunk, baseballoztunk és motoroztunk a telefonnal, alighanem ez nevezik nem rendeltetésszerű használatnak. Évek alatt sem találkozik annyiszor a betonnal egy normálisan használt mobil, ahányszor mi leejtettük.

A kijelző Gorilla Glass 5 típusú edzett üveg, erre még ráhúztuk a készülékhez adott védőfóliát. A panel eleve egy milliméter mélyen ül a peremhez képest, szóval a kijelző elég alapos védelmet kapott. Nyilvánvaló, hogy a CAT S41 sem elpusztíthatatlan, de a hétköznapi tevékenységeinket, amikor egyébként is nagy eséllyel magunknál tartanánk, elképesztően sokkal nagyobb eséllyel túléli, mint egy átlagos telefon.

7 Galéria: CAT S41 mobil Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Cserébe kimondhatjuk, hogy a CAT S41 ronda.

A formája még rendben lenne, de a burkolata olyan, mintha a dizájnerek helyett is mérnökök dolgoztak volna. Persze lehet ezt más szemmel is nézni: a hiperdrága csodatelefonok általában gyönyörűek, aztán veszünk rájuk egy közepesen ronda tokot, hogy ne törjenek össze. A CAT S41 ezzel szemben alapból ronda, így igazából csak annyi lenne a feladat, hogy a tokgyártók készítsenek hozzá egy vékony, mutatósabb bevontatot.

Pár helyen azt is írják az S41-ről, hogy nehéz, lehúzza a zsebet. Úgy látszik ezek a szerzők még nem fogtak a kezükben iPhone 8 Plust vagy Galaxy Note 8-at. Tokkal azok sem kisebbek, és legfeljebb 10-20 grammal könnyebbek.

Az S41 tömegének igen nagy részét teszi ki az aksi:

5000 mAh fért bele.

Ez se szokványos, állítólag 44 napot kibír készenléti módban, ami jól hangzó, ám nem túl hasznos információ egy rendszeresen használt eszközről. Sokkal többet elmond, hogy egy egész estés mozifilmet végignézve még mindig bőven 90 százalék fölött van a töltöttség. Szóval ha kirándulásra S41-et viszünk magunkkal, akkor egész héten nyugodtan zuhoghat az eső, mi a sátorban minden este megnézhetünk valamit, és nem kell a lemerüléstől tartani.

Az akkumulátor specialitása, hogy akár más eszközöket is feltölthetünk róla. A CAT erre kitalált egy zseniális módszert, hogy biztosan maradjon elég szufla az S41-ben. Amikor rákötünk a telefonra egy másik mobilt, először felugrik egy kérdés, hogy normál vagy gyors töltést akarunk-e indítani. Innen az akkumegosztó appba kerülünk, ahol azt kell megadni, hogy hány százaléknyi töltést akarunk megtartani magunknak. Ha ez is megvan, már csak a start gombra kell rányomni, és elindul a töltés. Amint eléri a telefon a beállított értéket, a töltés magától leáll. Nyilván nemcsak egy másik mobilt tudunk így tölteni, hanem mondjuk akkus zseblámpát, profibb fényképezőt, okosórát vagy más műszert is. Azt még tudni kell, hogy ez a fajta töltés csak a CAT saját microusb-usb adapterével műköidk, más hasonló kábellel nem.

Amikor mégis csak elfogy az S41 energiája, egy MediaTek Pump Express 2.0-s szabványú adapterrel fél óra alatt háromnegyedig tölthetjük az aksit.

Egyetlen funkcióban van némi indokolatlan lemaradása van az S41-nek, ez pedig a fotózás. A fényképek színei nem hibátlanok, az árnyékok és fények sem túl kiegyensúlyozottak, és még ebben a zord időben is könnyű túlexponált eget fotózni vele. De legalább egész jól fókuszál. A legtöbbünknek persze már az is elég, hogy normális fényviszonyok közt tudunk használható képeket készíteni, főleg ha többször próbálkozunk. Egyedül a félhomály kerülendő. Az viszont nagy plusz, hogy tudunk víz alatt is fotózni, és ez nemcsak egy jól hangzó ígéret, tényleg van egy külön víz alatti mód, amikor csak a kamera aktív. Ennek a módnak az aktiválását a telefon bal oldalán lévő aranysárga gombra is ráprogramozhatjuk, bár ez nyilván csak akkor hasznos, ha a fél életünket vízen töltjük, és nem találtunk semmilyen más hasznosabb funkciót. Amúgy szinte bármit ráprogramozhatunk erre a gombra.

A CAT S41 rendszere Android 7.0, alig néhány extra applikációval, amelyek passzolnak a telefon imidzséhez. A CAT többek közt hegymászáshoz, túrázáshoz, építkezéshez, földműveléshez ajánl appokat, olyan gyöngyszemekkel, mint a toronydaru-ellenőrző Crane Inspection App, vagy a marhatenyésztői híreket szolgáltató CattleFax.

Ezek ne tévesszenek meg senkit, nyilván a darukezelőkön és marhapásztorokon túl is van piaca egy ilyen mobilnak. A CAT S41 ára 150 ezer forint könyékén van, amibe érdemes beleszámolni a várható hosszabb élettartamot, és hogy nem kell tokot venni hozzá. Ahogy a cikk elején is írtam, jó választás lehet mindazoknak, akik csalódtak az egyre vékonyodó és törékenyebbé váló mobilokban, és elég aktív életet élnek, hogy a telefonjukat érdemes legyen ilyen mértékben védeni.