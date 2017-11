Nincs mese: beéghet az iPhone X kijelzője is

November 3. péntek óta kapható az Apple legújabb okostelefonja, a cég zászlóshajójának szánt iPhone X. A tízes számú készüléket javában tesztelik a tesztelők és persze a boldog tulajdonosok, csakúgy mint a nagy riválist, az október elején bemutatott Google Pixel 2 XL telefonját. A csaknem egy hónapja piacon lévő P2XL-ről érkeztek olyan kellemetlen jelentések, amik szerint viszonylag rövid ideig tartó, viszonylag intenzív használat után beég a kijelzőn alul a navigációs sáv, azaz jól észrevehetően megmarad az adott területen az ott tartósan megjelenített grafikus elemeknek egyfajta szellemképe.

És akkor itt jön a friss és leendő iPhone X tulajdonosok paráztatása:

az Apple telefonjának Super Retina kijelzője többé-kevésbé ugyanolyan OLED (organic light-emitting diode) technológiát használ, mint a Pixel 2 XL. És a szaksajtó szerint az OLED típusú kijelzők hajlamosak a szellemképesedésre.

A jelek szerint az Apple elébe ment a várható minőségi kifogásoknak, és a premier napján, november 3-án külön közleményben foglalkozott az új telefon kijelzőjével (About the Super Retina display on your iPhone X). Ebben kb tíz bekezdésen keresztül méltatják a minimum forradalmi képmegjelenítő technológiát, és valahol középen említik meg, hogy

sokáig tartó használat során az OLED kijelzőkön enyhe változások lehetnek a megjelenítésben.

Az Apple szerint ez normális jelenség, és a képelemek tartós beégése leginkább akkor fordulhat elő, ha folyamatosan ugyanazt a nagy kontrasztú képet jeleníti meg huzamosabb ideig a telefon. A cég azzal igyekszik megnyugtatni a vásárlókat, hogy a Super Retina kijelzőkön dolgozó mérnökök minden tőlük telhetőt elkövettek a fejlesztés során, hogy csökkentsék az effajta, az OLED-ekre jellemző beégések mértékét.