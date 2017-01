Magyar játékosnak szoríthatunk a Counter-Strike-világbajnokságon

Hogy a versenyszerűen űzött videojátékok mekkora biznisszé váltak, arról már többször írtunk, mint ahogy arról is, mennyi hasonlóság van e játékok és a versenysportok között. A League of Legendset, a DOTA 2-t és a többi érintett játékot ezért is nevezik esportnak: bár a heves billentyűzet- és egérkattintgatás messze nem tűnik olyan állóképességet igénylő tevékenységnek, mint 400 méter leúszása vagy akár egy százméteres sprint, a játékok köré nőtt jelenségek – a sztárcsapatoktól kezdve a doppingbotrányokon át a hűséges szurkolókig – mind-mind a sport világát idézik. Akárcsak a nagy pénzdíjazású versenyek, és a következő egy hétben éppen egy ilyet rendeznek: a versenyszám a CS:GO, az esemény az atlantai Eleague Major, és ez azért érdekes nekünk, mert egy magyar játékosnak is drukkolhatunk.

A CS:GO a legnépszerűbb belsőnézetes lövöldözős esport, a CS a Counter-Strike rövidítése, ami talán a legismertebb pécés multiplayer játék, és amiben egy ötfős terroristacsapat küzd a szintén ötfős virtuális TEK-esekkel. A GO ennek a játéknak a legutóbbi verziója, a játékot kiadó Valve pedig évente több jelentős versenyt is szervez a legjobb CS:GO-játékosoknak (csézőknek). Illetve szerveztet, mert a cég az Eleague nevű, online játékversenyek és -ligák lebonyolításával foglalkozó szervezetet bízza meg a lebonyolítással. A "Major"-ök a legnagyobb presztízsű és általában a legnagyobb díjazású versenyek, az atlantai Eleague Major összdíjazása például kerek egymillió dollár (először 2016 áprilisban fordult elő ilyen).

A pénz részben közösségi finanszírozásból jött össze, de a versenyzőknek nemcsak a nyereményekből lehet komoly bevételük, hanem abból is, hogy a Valve kiadja a játékhoz minden versenyző virtuális matricáját az adott játékos csapatával és aláírásával. Ezeket a matricákat aztán bármelyik CS:GO-játékos megveheti (vannak kilencmillióan), és a matricaárfolyamok eléggé el tudnak szállni, a bevételekből pedig részesülnek a csapatok is és a versenyzők is.

Ezért is nagy szám, hogy a magyar Böröcz Bence is kijutott az atlantai versenyre, bár ott inkább a játékosnevét használja: DeadFox. A 22 éves DeadFox a Hellraisers csapat játékosa, és fizetett játékos. Úgy kell elképzelni a verseny-CS:GO világát, mint egy futballigát focicsapatokkal és leigazolható focistákkal: a legjobb csapatok sportklubként működő szervezetek, amik fizetik a játékosok bérét és kijutásukat a versenyekre, cserébe a szervezeté a szponzori és nyereménybevételek bizonyos százaléka.

DeadFoxot a Hellraisers alaptagja, ANGE1 szúrta ki, amikor a magyar még az Escape csapatban játszott. A Hellraisers egyik játékosa átigazolt egy másik csapatba, a hiányt pedig ANGE1 DeadFoxszal akarta pótolni. Mivel nemsokára az Escape feloszlott, Bence elfogadta a felkérést. A Hellraisers ötösében rajta kívül két szlovák és két ukrán játékos ül; utóbbiak veterán versenyzők, a szlovákok viszont nagyon fiatalok (18 és 20 évesek), de állítólag igen tehetségesek. Ez igaz lehet, hiszen a Hellraisers kijutott az atlantai Majorre, márpedig az nem egyszerű. Többkörös kvalifikáción kell helytállni, a Major 16 résztvevő csapata közül pedig 8 úgynevezett Legend csapat, akik az előző Majorökön is ott voltak, és alanyi jogon jár nekik a részvétel – szóval igazából csak a maradék 8 helyért lehet küzdeni.

A verseny magyar idő szerint 22-én, vasárnap délután 16 órakor kezdődik és következő vasárnap, 29-én fejeződik be. A svájci rendszer szerint működő viadal első három napján minden csapat játszik egy-egy meccset. A három mérkőzést veszítők automatikusan kiesnek, a három meccset nyerők automatikusan továbbjutnak, a maradék a szerdai rájátszáson küzdhet a továbbjutásért. Csütörtök pihenőnap, pénteken negyeddöntők, szombaton elődöntők, vasárnap döntő – CS:GO-szakértő forrásunk szerint elég valószínűtlen, hogy a Hellraisers eddig eljut, már az is óriási eredmény lenne, ha a legjobb 8 közé kerülnének. És persze önmagában az is remek, hogy magyarnak drukkolhatunk a világ egyik legjelentősebb esportversenyén. Az atlantai Eleague Majort az Esport blog végig alaposan követi, de a nagyobb eseményekről az Indexen is beszámolunk. És most nézzük meg DeadFox néhány korábbi villanását: