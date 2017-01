Megérkezett a káromkodós Scrabble

A legtöbb szókereső és szókirakó játékban szigorúan korlátozzák, hogy miket írhatunk be, és néha egészen hétköznapi szavakat is kizárnak. Ez tutira nem fordulhat elő a rapperként és színészként ismert Chris Bridges – ismertebb művésznevén Ludacris – új játékában, a Slang N' Friendzben (Android, iOS).

Ebben az ingyenes játékban éppen az volt a cél, hogy a világszerte használt szlenget is beemeljék szókészletbe, és a tradicionális szavak mellett az utcán használt alternatívákat is elfogadja a rendszer. Alig van követendő szabály a játékban, és a júzerek saját szavakkal is bővíthetik a játék szótárát.

A Slang N' Friendsben játszhatunk idegenekkel, facebookos ismerősökkel, vagy egyedül is, gyakorlásképpen, szóval ebben nagyon hasonlít a Words with friends című hasonló szókirakós játékra. Ezt sajnos elég alaposan kitömték reklámokkal, minden kör után meg kell nézni egyet, ami igencsak lelassítja a játékmenetet. Két dollárért lehet megszabadulni a hirdetésektől.

A játék angol nyelven működik, és a pontozásnál külön bónusz jár a szleng használatáért; rövid tesztünkben a tit (csöcs) +10 pontot ért. Aki szeretné pallérozni az utcai nyelvhasználatát, és nem éppen ez az erőssége, annak játék előtt érdemes átnézni az Urban Dictionary oldalait.