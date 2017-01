Végre jön az Apokalipszis most-videojáték

Közösségi finanszírozásban videojáték készül Francis Ford Coppola 1979-es kultfilmje, a vietnami háború borzalmairól szóló Apokalipszis most történetéből – írja a Forbes.

A helyszín és a téma alapján akár egy lövöldözős játék is beleférne, de nem meglepő módon nem FPS-t terveznek a készítők, hanem a film szellemiségéhez jobban passzoló belsőnézetes horror szerepjátékot. Bár sokan szentségtörésnek tarthatják a lépést, a tervet maga Coppola szentesítette.

Figyelemmel követtem, ahogy a videojátékok a történetmesélés egy jelentős módjává fejlődnek, és izgatottan várom, hogy felfedezzük az Apokalipszis mostban rejlő lehetőségeket egy új platform és egy új generáció számára

– mondta Coppola.

A játékban a film Martin Sheen által játszott központi karakterét, Benjamin Willard kapitányt lehet majd megszemélyesíteni, és a készítők azt ígérik, hogy a játékosok a film narratívájától függetlenül, a saját döntéseiket meghozva alakíthatják majd a sztorit. Mondjuk enélkül nem is lenne semmi értelme a projektnek.

A projektet Lawrence Liberty játékipari veterán vezeti, aki például a Witcher és a Fallout: New Vegas játékokon is dolgozott. A Venturebeat készített is vele egy gyorsinterjút, amelyből kiderül többek között, hogy már jó pár éve elkezdtek beszélni a projektről, és 2010 körül még egy prototípus is készült a CryEngine játékmotorral.

Mivel független projektként akarják megvalósítani a játékot, és igyekeznek figyelni a rajongók visszajelzéseire is, Kickstarteren indítottak közösségi finanszírozási kampányt. Ez február 24-ig tart, és a célként kitűzött 900 ezer dollárból (262 millió forintból) eddig 139 ezer gyűlt össze. Aki bedob 35 dollárt a közösbe, 2020-ban már küldik is neki a tiszteletpéldányát.

A játék a a tervek szerint 2020-ban jön ki, de az első játékosok már 2019-ben kipróbálhatják, nyilván nem függetlenül attól, hogy akkor lesz a film 40. évfordulója.