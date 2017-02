Nemiszerv- és szerverproblémák Conan, a barbár világában

Nemiszerv- és szerverproblémák miatt került be a hírekbe a legújabb, Conan, a barbár világába helyezett túlélőjáték, a Conan Exiles. A készítők (akiknek volt már korábban nem túl szerencsésen induló játéka, a The Secret World) egy reddites interjúban nyilatkoztak az ügyben.

A játék elsősorban azzal szerzett a játékosbázisán jócskán túlnyúló hírnevet, hogy a készítők nemcsak meztelenséget, illetve a nemi szervekre is ható fizikát programoztak le, de ráadásul egy külön csúszkával változtatni lehet a nemi szervek méretét is – pont úgy, ahogy azt az arc személyre szabásánál az orral vagy a füllel tesszük. A reddites interjúban kiderült, hogy a meztelenség már a kezdetektől alapvető része volt a játéknak, mert illik a Conan világába, és a méretet szabályozó csúszka ebből az alapállapotból nőtt ki, teljesen természetesen. A rendszer működése az alábbi videón nagyjából 2:30-nál látható. (Korhatáros tartalom!)

A fejlesztők szerint könnyen lehet, hogy a genitáliák részletes leprogramozásának később az esztétikát meghaladó értelme is lesz, például játékos játékos elleni küzdelemben le lehet majd csapni az erre alkalmas nemi jellegeket.

A készítők a szerverproblémákat is érintették. Mivel a játék korai elérhetőségű, magyarán tudottan félkészen kiadott, érthető, hogy bizonyos részein még fejleszteni kell. Az egyik ilyen a netes játék alapját adó netkód, melynek hibajavításait a nyilatkozók szerint most kiemelten kezelik. A szerverek lassúságának másik oka is egyszerű: a fejlesztők alulbecsülték az érdeklődést, és egyszerűen nem megfelelő erőforrásokat béreltek a játék alá. Mint a reddites válaszokból kiderült, a kiadó szolgáltatót is váltott, az eredeti szerverek nem bírták a terhelést, így a Funcomnak új cég után kellett néznie, és az átállás igénybe vesz néhány napot.