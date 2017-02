12k-ban fut majd a Project CARS 2

12k-s felbontást is támogat a hivatalosan csütörtökön bejelentett, de csak 2017 végén megjelenő autós játék, a Project CARS második része.

A nem túl bőbeszédű bejelentés mellé 4k-s előzetes videót is mellékeltek, illetve pár statisztikai jellegű adatot arról, mi lesz a játékban. Lesz

170 autó,

60 pálya,

új internetes bajnokság,

különböző talajviszonyok (jég, por, hó, sár).

A fejlesztő Slightly Mad Studios szerint javítanak a játék fizikáján és vezetési modelljén is, okosodnak a gépi ellenfelek, dinamikus évszakok és időjárás is kerül majd a játékba, és ahogy már írtuk, akár 12k felbontásig is tud majd mit kezdeni a monitorokkal a program. A megoldás nyilván az, hogy akár 3 darab, egymás mellé tett 4k-s képernyő meghajtása sem okoz majd gondot.

Ez azért fontos fejlődés, mert a játék korábbi része nem támogatta az ilyen játékmódot, az új epizódban azonban ez a lehetőség része annak a törekvésnek, hogy a lehető legjobb játékélményt adják a játékosoknak.