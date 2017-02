A NES Classic rejtett képességei

Talán még a Nintendót is meglepte, hogy mekkora siker lett a NES Classic. Az 1986-ban megjelent 8 bites konzol kicsinyített, modern tévékkel is kompatibilis verziója jóval kisebb az alapmodellnél, és alapból 30 játék van rajta. A vásárlók gyakorlatilag elkapkodták a teljes készletet, a Nintendo alig győz lépést tartani a kereslettel. És ez még nem az út vége.

A kritikusok felrótták a Nintendónak, hogy csak a 30 beépített játékkal lehet játszani. Valóban, milyen jó lenne ebből a hardverítpusból egy SNES vagy Sega Mega Drive játékokat futtató kiadás is! Mivel a NES Classic hardver jóval erősebb, mint az eredeti NES-é, a hekkerek már korábban hozzáfogtak, hogy megvalósítsák a gondolatot. Mostanra végeztek.

A hekkerek korábban csak újabb játékokat adtak hozzá a kínálathoz. Mivel a NES Classic tulajdonképpen egy emulációra kihegyezett hardver, felismerte a többi NES játékot is. Az igazán nagy dobás viszont az, hogy a gép Alekszej Avgyukin orosz fejlesztőnek köszönhetően most már más játékkonzolokat is tud emulálni. Például Sega Mega Drive-ot, Super Nintendót, Game Boy Advance-t, sőt, Nintendo 64-et is.

Fontos megjegyezni, hogy az emulátorok és a játékok telepítése elég bonyolult, egyáltalán nem legális, és garanciavesztéssel is jár. A kalózszoftvereket ráadásul nem tesztelték, így elképzelhető, hogy egyes játékok nem is fognak működni, vagy váratlanul lefagynak.