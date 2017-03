Az Overwatch megint 2016 legjobb játéka lett

Szerdán tartották San Franciscóban a Game Developers Conference játékfejlesztői konferenciát, és ha már így összegyűlt a szakma, ki is osztották a játékfejlesztői (Game Developers Choice Awards, GDCA) és a független játékoknak szóló (Independent Games Festival Awards, IGFA) díjakat – írja a Gamespot.

Nézzük is rögtön a lényeget: a decemberi Game Awards után a GDCA fődíját is az Overwatch kapta. A Blizzard játéka mellett a Firewatch is öt díjra kapott jelölést, őket követte az Uncharted 4: A Thief's End négy jelöléssel. Velük együtt a Dishonored 2-t jelölték még a 2016 legjobb játékának járó fődíjra.

A legjobb független játéknak járó Seumas McNally Grand Prize-t a Quadrilateral Cowboy nyerte, rajta kívül még a Stardew Valley, az Event[0], a Hyper Light Drifter és az Overcooked kapott jelölést.

A további díjazottak

GDCA:

IGF:

Diákfejlesztés: Un Pas Fragile

Hang: GoNNER

Dizájn: Quadrilateral Cowboy

Narratíva: Ladykiller in a Bind

Látvány: Hyper Light Drifter

Nuovo díj: Oiκοςpiel, Book I

Alt.Ctrl.GDC díj: Fear Sphere

ID@Xbox Gaming For Everyone díjak: A Hero's Call, We Are Chicago, I, Hope

Közönségdíj: Hyper Light Drifter

