Nintendo: A pixelhiba az LCD kijelzők sajátossága, nincs vele semmi baj

Pénteki debütálása óta csak a baj van a Nintendo új, Switch névre keresztelt konzoljával. Több probléma is felmerült, a legnagyobb azonban valószínűleg az, hogy rengeteg készülék pixelhibás - írja a BBC. A Switch remekül startolt és fantasztikus eladási számokat produkált, számos helyen már nem is kapható, de a Nintendo még nem dőlhet hátra.

A pixelhiba az LCD kijelzők sajátossága. Ez teljesen normális, nem számít problémának.

- olvasható a Nintendo honlapján, a vásárlók és a szakértők azonban nem pont így vélekednek a dologról. Egy szakértő szerint hihetetlen, hogy a cég kiengedte így a gépeket, ha a helyzet tényleg olyan rossz, amilyennek tűnik a képek alapján. Azt is elmondta, régebben még elfogadható lett volna az ilyen mértékű meghibásodás, manapság azonban a technológia fejlődésével egyre kevésbé jelenik meg.

Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary

A vásárlók sem elégedettek, többek szerint hiába gondolja úgy a Nintendo, hogy ez normális, számukra éppen elég ahhoz, hogy ne vegyék meg a konzolt. A napokban számtalan videó is megjelent a konzollal kapcsolatban, amik a pixelhibán kívül más problémákról is beszámoltak mint

túl könnyen lecsúszkáló JoyCon-ok,

a baloldali JoyCon kapcsolódási problémái, amit állítólag egyszerűen az okoz, hogy ez nem kapott saját antennát,

a dokkoló által karcolódó kijelző,

FPS problémák dokkolt üzemmódban,

vagy a kapcsolódási gondok, amiket ráadásul gyakorlatilag a jelek szerint minden létező elektromos eszköz okozhat.

Sokak szerint egyébként az is aggodalomra ad okot, hogy alig néhány játék van jelenleg a konzolra és ezek jelentős része Wii U-n is játszható, többek közt az egyébként remekül sikerült új Zelda is.