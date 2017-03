Bukhatják a pénzüket a retro-kézikonzol befektetői

Komoly botrány kerekedik épp egy közösségi finanszírozásból támogatott retro-kézikonzol körül, egész pontosan pont az a botrány alapja, hogy bár a népek bőven összedobták a projekthez az Indiegogón kért indulóösszeget (egész pontosan a cél 3,7-szerese, 513 ezer font, vagyis úgy 183 millió forint gyűlt össze), a gyártó cég folyamatos csúszásban van, és egy ideje a támogatók megkeresésére sem válaszolt.

Az ügyről a BBC és a Gizmodo írt, de a cég tulajdonosai megkeresték és perrel fenyegették őket. A Gizmodo vissza is vonta a cikket, a BBC pedig válaszul azt is beleírta a cikkbe, hogy a Retro Computers Limited fenyegette majd kérlelte őket, arra hivatkozva, hogy ha elterjed a rossz hír, akkor a saját dolgozóik kerülnek veszélybe, annyi fenyegetést kaptak már az indiegogós befektetőktől. A BBC azt kérte a cég vezetéstől, hogy mutassák meg a fenyegetéseket, de ezt nem tették meg, így kiélesítették a cikket.

A konzol amúgy egy áramvonalasított Sinclair ZX Spectrum lett volna (pontosabban egy emulátor), mely a gépre régebben kiadott játékokat futtatta volna. Pontosabban, ha lehet hinni a gyártónak, a dolog még nincs veszve, egyszerűen csak csúsznak a gyártással, és már nem tudják vállalni az eredetileg idén február végi szállítást. Az egész ügy amúgy akkor indult, mikor a cég bejelentette, hogy új beszállítót kellett keresniük, hogy jobb minőségű gombokat tehessenek a gépre, de emiatt csúszik az eredeti szállítási dátum.

A BBC tavaly december óta van rajta az ügyön, a cég akkor még azzal vádolta őket, hogy direkt akarnak rosszat és anyagi kárt okozni nekik, illetve egy rendőrségi nyomozás érdekeire hivatkozva próbálták elérni, hogy ne legyen hír a dologról.

Az Indiegogo sajátosságai miatt elég kicsi az esélye, hogy aki elutalta a pénzt, az viszontlátja. A közösségi támogatás lényege (ahogy a neve is mutatja), hogy az emberek nem egy terméket vesznek, hanem egy ötletet támogatnak, igazából befektetnek, és bár van kockázat, a végén jól is járhatnak, hiszen jóval a piacra kerülés előtt jutnak egy termékhez, általában nyomott áron, egyéb különleges ajándékok mellett. A Sinclair ZX Vega+ ugyan most bedőlni látszik, de a projektet elindító Retro Computers korábban már tető alá hozott egy hasonló közösségi finanszírozású projektet még 2015-ben. A támogatók most kétségbeesett üzenetekkel próbálják elérni, hogy valahogy a pénzükhöz juthassanak, de nem valószínű, hogy bármit is elérnek.