Rekordokat dönt a Nintendo Switch

Voltak kétségek a Nintendo új, Switch nevű konzoljának startja előtt, de az első, hivatalos eredmények szerint a japán cég megint menetből bevette a világot: hiába a magas ár, hiába a kezdő játékok hiánya, az eladások áttörő sikert mutatnak.

Észak-Amerikában (vagyis az USA-ban, Kanadában és Mexikóban egyaránt) és Európában például jobban futott az első két nap a konzol, mint a nagy előd, a Wii a 2006-os bevezetésekor. Sőt, a New York Timesnak nyilatkozó Reggie Fils-Aime, a Nintendo amerikai leányvállalatának elnöke elmondta, hogy a Switch minden korábbi Nintendo-konzolnál jobb eladásokat hozott az első két nap.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a tulajdonképpen egyetlen most kapható Switch-játék, az új Zelda: Breath of the Wild közben a legjobban nyitó Nintendo-cím lett valaha, akkor sejthetjük, hogy hiába van mindenféle gond a géppel, a Switch komoly lendületet vett, amire nagy szüksége volt ahhoz, hogy ne ismétlődjön meg a Wii U oltári bukása.

A teljes sikert persze a következő néhány hét-hónap során piacra dobott játékok minősége határozza majd meg, illetve az, hogy milyen jól kezeli a Nintendo az olyan hardveres problémákat, mint a megkarcolódó kijelző, a gyenge rádiójel miatt folyamatosan szétkapcsoló távirányító, vagy épp a pixelhibás kijelző. Az előrendelésekre alapozott előrejelzések szerint ebben az évben legalább 5 millió Switchet adnak majd el, ezt a jóslatot bőven befolyásolhatják majd a márciusi eladások, de ha az első pár napot nézzük, egyelőre minden a Nintendo várakozásainak megfelelően történik.