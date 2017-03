A tyúk az új játékos csodafegyver

Nemcsak az egyik legjobb értékeléseket begyűjtő játék lehet a Nintendo Switch (egyetlen) nyitójátéka, a Legend of Zelda: Breath of the Wild, de a legdurvább, tyúkokkal megvívott csaták címet is oda lehet neki ítélni.

Sok más Zelda-játékhoz hasonlóan a Breath of the Wildban is szerepel az a titkos apróság, hogy ha bántunk egy tyúkot, egy halom tyúk vág vissza a nevében, hogy móresre tanítsa a szegény, védtelen baromfit megtámadó játékost. Leleményes játékosok azonban csodafegyverré változtatták az easter egget.

A trükk az, hogy a falkatámadás akkor is beindul, ha nem mi bántjuk a szárnyast. Elég a fejünk fölé emelt tyúkkal megközelíteni egy erősebb ellenfelet, és megvárni, hogy kapjuk egy pofont. Az eredmény az alábbi gifen látható:

A beszámolók szerint a trükk elég rendszeresen használható, a játék helyszíne, Hyrule elég komoly tyúknépességgel rendelkezik ahhoz, hogy a küzdelmek többségét velük oldjuk meg.