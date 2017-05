A Donkey Kong és a Pokémon is bekerült a Hírességek Csarnokába

Beiktatták a World Video Game Hall of Fame-be a Donkey Kongot és a Pokémon Red&Greent. Ezzel a Nintendo játékai olyan nagyágyúk közé kerültek, mint a Doom, a World of Warcraft, a Super Mario Bros vagy a Tetris.

A videojátékos Hírességek Csarnokát 2015-ben hozták létre és a rochesteri Strong Museumban (New York) kapott helyet. Játéktermes, konzolos, számítógépes, telefonos és kézi eszközös játékot is lehet Hall of Fame-be jelölni, évente kerülnek beiktatásra játékok. Egy újságírókból, akadémikusokból és játékszakértőkből álló választóbizottság dönt a jelöltekről azok népszerűsége, élettartalma, illetve a játékiparra, a populáris kultúrára és a társadalomra gyakorolt hatásuk alapján.

Idén is erős volt a mezőny

Az első iktatást 2015-ben tartották, akkor a Doom, a Pong, a Pac-Man, a Super Mario Bros, a Tetris és a World of Warcraft kapott örök helyett a múzeumban. Tavaly a Space Invaders, a Sonic the Hedgehog, a The Legend of Zelda, a The Oregon Trail, a Grand Theft Auto III és a The Sims került be a Hall of Fame-be.

Az idei jelöltek a következők voltak:

Donkey Kong

Final Fantasy VII

Halo: Combat Evolved

Windows Pasziánsz

Mortal Kombat

Myst

Pokémon Red & Green

Portal

Resident Evil

Street Fighter II

Tomb Raider

Wii Sports

A 12 jelöltből a Halo: Combat Evolved, a Street Fighter II, a Pokémon Red&Green és a Donkey Kong került be a csarnokba, tehát az utóbbi két évvel ellentétben nem hat, hanem csak négy videojátékot választottak ki.

A Donkey Kong 1981-es megjelenése után 132 ezer játékgépet értékesítettek világszerte, illetve egy bizonyos Mario nevű olasz vízvezetékszerelő világhódítók karrierje is innen indult.

A Donkey Kong nélkül nem létezne a Super Mario Bros sem

- mondta Jon-Paul Dyson, a múzeum Elektronikus Játékok Történelmének Nemzetközi Központjának igazgatója.

A Pokémont nyilván nem kell bemutatni senkinek, 1996-os megjelenése óta töretlen a népszerűsége, a harmadik legtöbb eladással büszkélkedő videojáték a Tetris és a Mario után. Bár kellett a Pokémon Go sikere a Hall of Fame-hez, tavaly ugyanis elhasaltak a végső szelektáláson.

A Street Fighter II-vel egymás ellen játszhattak a gamerek, ez tette lehetővé számára a Hírességek Csarnokát, a Halonak pedig az, hogy amikor a Microsoft kijött az Xbox-szal, a konzolok több mint felét a Haloval adták el.