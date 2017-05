Hivatalosan is indul az Xbox Game Pass

A Microsoft ma hivatalosan is elindítja az Xbox Game Pass nevű előfizetést. Ez úgy működik majd, mint a Netflix, vagyis havi tíz dollárért egy rakás játékból választhatnak az előfizetők.

Több mint száz Xbox One és 360 játék lesz elérhető az előfizetéssel. A kínálat persze változik is idővel, lesznek olyan tartalmak, amelyeket levesznek és folyamatosan lesznek új címek is.

A játékokat ráadásul nem hálózatban kell játszani, vagyis nem kell majd internetkapcsolat hozzá. Ez azért jó, mert nem függ a kapcsolat minőségétől az élmény.

Egyelőre csak az Xbox Gold tagoknak elérhető az előfizetés, de a többieknek is csak néhány napot kell várni, június 1-től bárki regisztrálhat a szolgáltatásra. Itt meg is nézhetik az összes elérhető játékot.