Nintendo Switchre jön a Monster Hunter

A Nintendo Switch sikere valószínűleg sokakat meglepett – főleg a Wii U fiaskója után –, de az amúgy is ígéretes eladások most még nagyobb lendületet vehetnek. A Capcom bejelentette, hogy Switchre is átírják a Monster Hunter XX-et.

Bár a Monster Hunter soha nem volt átütő siker Japánon kívül, tény, hogy egy elképesztően összetett, a multiplayerre nagyban építő akciójáték-sorozat. Az asztali konzolokra készült verziókból is temérdek pénz folyt be, de a legnagyobb sikert mindig a kézikonzolos kiadások aratták, mivel (Japánban) sokan gyűltek össze, hogy helyi hálózaton keresztül játsszanak többszereplős játékot.

A Nintendo Switch elvileg tökéletes platform egy új Monster Hunterhez: hordozható, egyszerre ketten is lehet vele játszani. Az XX alcímű epizód márciusban jelent meg Japánban, a nyugati átirat alighanem egy-másfél éves késéssel fogja követni.