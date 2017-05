Megint fejest ugorhatunk a virtuális térbe

A számítógépes játékok és a pszichedélia ritkán képeznek közös halmazt, de Jeff Minter, a Llamasoft alapítója egész életében ebben a halmazban élt és dolgozott. Az 1981-es Deflex óta fejleszti a bizarr hangokkal és effektekkel, valamint különleges állatokkal – lámákkal, birkákkal és tevékkel – teletömött akciójátékait. Most érkezett a hír, hogy legújabb játéka, az eredetileg PSVR-ra fejlesztett Polybius hamarosan pc-re is megjelenik.

A Polybius pc verziójáról már korábban is pletykáltak – Minter futólag megemlítette, hogy készül –, de most feltöltött egy képet is a Twitterre, amin a számítógépes verziót teszteli egy virtuális szemüveggel.

PC Polybius development pic.twitter.com/ER9oUG6LCA — Jeff Minter (@llamasoft_ox) May 26, 2017

A Polybius VR-headset nélkül is játszható lesz; igaz, a Thumperrel és a Rezzel szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy a teljes értékű élvezethez nem árt, ha beszerzünk egy virtuális szemüveget is.