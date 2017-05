Már most megvan az év legidiótább játéka

A Pokémon videojátékok 1996 óta töretlen népszerűségnek örvendenek, a Pokémont nemrég még a World Video Game Hall of Fame-be is beiktatták. A hozzájuk, melléjük készített rajzfilm is hódít, jó pár évadot Magyarországon is levetítettek. Pikachu nyilván mindenkinek alap, de akik láttak egy-két részt, azoknak szinte biztos, hogy rémlik egy szerencsétlen, haszontalan, piros halpokémon: Magikarp. Most úgy fest, őt akarja felfuttatni a Pokémon Company International.

A szánalmasságra akarnak brandet felhúzni

A cég először kijött egy Magikarp-dallal, aminek angol verziója májusban került fel a YouTube-ra; ebben arról énekelnek, hogy milyen gyenge Magikarp, csoda, hogy eddig életben maradt, de azért imádjuk.

A következő lépés egy telefonos játék lett, amit május 26-tól lehet letölteni az App Store-ról. Ez szintén Magikarp hasznavehetetlenségére épít: már a játék is úgy kezdődik, hogy a sárga földik alázzák szerencsétlen Pokémont, amit azért Happy Townban mindenki szeret, a játékosnak pedig lehetősége van arra, hogy bajnokot neveljen belőle.

Ugorj, Magikarp!

A játék tulajdonképpen annyiból áll, hogy kipecázunk magunknak egy Magikarpot, azt bogyókkal etetjük, majd – mivel szerencsétlen csak ugrani tud – intenzíven nekiugratjuk mondjuk egy homokzsáknak. A kajától és az ugrálástól fejlődik, nő az ugrásereje, mi pedig találkozhatunk más büszke Magikarp-tulajdonosokkal, akikkel csatázhatunk.

A csata abból áll, hogy a két Magikarp ugrik egyet a földről, és aki magasabbra jutott, az nyer. Ennyi. Persze ennek is megvannak a kockázatai, hisz ha túl magasra ugrunk, akkor a Magikarpunkat lazán elragadhatja egy repülő pokémon, de kockázat nélkül nincs élvezet.

A játékban egyébként vannak fizetős elemek, meg mindenféle extra lehetőségek és feladatok, amikkel érdekesebbé lehet tenni az amúgy nem túl tartalmas játékmenetet. A Magikarpunk fejlődésével például érméket kapunk, amiket különböző cuccokra el lehet költeni, ha pedig elérjük a maximum szintet, kezdhetjük elölről egy másik Magikarppal (többféle is van).

Ez tipikusan egy olyan játék, ami annyira agyzsibbasztóan pocsék, hogy perverz módon már jó. A Pokémon Go-ból kiindulva ebből is lehet ötperces világsiker.