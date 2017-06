A Nintendo Switch a 300 méteres zuhanást is túléli

Úgy tűnik, hogy a Nintendo nem nagyon tud mellényúlni, a Pokémon GO után most az új konzoljuk, a Nintendo Switch hasít világszerte. Egy készülék olyan 100 ezer forint, és mivel hordozható, így természetesen simán előfordulhat, hogy akár több száz méter magasról is a földre ejtjük, ám szerencsére nem kell aggódni.

A törésteszt egy alapvető dolog a kocsiknál, hisz életeket menthet. Konzolokat ugyanakkor nem nagyon szoktak ilyen módon tesztelni, sőt a gyártók azért igyekszenek azt sugallni, hogy ne vágd a falhoz a készüléket, ha épp nem te vagy a legjobb tehénfejő a környéken. Ezzel együtt azért megnyugtató lehet a tudat, hogy a konzol képes túlélni egy 300 méteres zuhanást. Ugyanakkor muszáj hangsúlyozni, hogy sok pénz az a 100 ezer forint, ezért

senki ne próbálja ki otthon!

A konzol meglehetősen jól bírja a betont, bár azért még egy menetet aligha bírna ki, tehát falhoz maximum egyszer vágjuk.

Szerencsére a kisebb ütéseket is jól bírja, másfél méterről, képernyővel lefelé tíz darab esést is túlélt, a 11. viszont már betett neki, szóval ezzel is csak óvatosan:

A Switch egyébként a Nintendo legjobban fogyó konzolja valaha, 2,74 milliót adtak el csak az első hónapban, pedig drága és még csak nem is tökéletes.