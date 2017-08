Előrendelhető az Xbox One X konzol

Végre megvehető a brutális erejű Xbox One X konzol, amit a Microsoft még nyáron az E3-on mutatott be a nagyközönségnek. Első körben a GameStop és az Amazon boltjaiban lehet leadni az előrendelést.

Az ötszáz dollárba kerülő Xbox One X egyértelműen cserekészülék, mert semmi értelme nincs megtartani mellé a korábbi Xbox One S verziót. A One X ugyanis az összes korábban kiadott játékot lejátssza, amit a One S is, de az erősebb hardverének köszönhetően minden jobb felbontásban fut.

Van még egy előfeltétele a One X-nek, bár ez nem kötelező, csak javasolt: a konzol csak 4K tévén mutatja meg igazán a képességeit.

Aki még nem készült fel a One X megvásárlására, annak a Microsoft kiadta a One S gyönyörű különleges változatát, Minecraft Limited Edition néven, 1 terabájtos háttértárral. Ennek nemcsak a festése különleges, de van rajta egy ablak is, amelyen át be lehet kukucskálni a konzol besejébe.