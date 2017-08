Az utcán vadászhatunk zombikra a Walking Dead AR-játékkal

Walking Dead tematikájú AR-játékot ad ki az AMC és a finn Next Games – írja a Variety.

A Walking Dead: Our World egy helyalapú kiterjesztettvalóság-játék, magyarul látja, hol vagyunk éppen a való világban, és ez alapján a mobil kijelzőjén ebbe a való világba applikál bele egy sereg zombit a kedves felhasználó szíves levadászására. Még magyarabbul: pont olyan lesz, mint a Pokémon GO, csak fura kis állatkák helyett oszladozó élőhalottakkal.

A zombik kinyírásához mindenféle fegyvereket – gépfegyvert, katanát, kézigránátot – is kapunk, és a sorozat néhány kedvelt karaktere is feltűnik virtuálisan, hogy segítsen a hentelésben, például Rick, Daryl vagy Michonne.

A játék iOS-re és Androidra is elérhető lesz, de a fejlesztő Next Games egyelőre nem árulta el, mikor. Itt már megnézhető róla egy látványos, de nem túl informatív teaser:

A Next Games egyébként már kirándult egyszer a sorozat világába, ők jegyzik a Walking Dead: No Man's Land című mobilos szerepjátékot is 2015-ből. Közben egy párhuzamos projektben egy másik játékfejlesztő, a Skydance Interactive több Walking Deaden alapuló VR-játékon dolgozik.