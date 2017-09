Mostantól akár 24-en is játszhatnak Super Mario 64-et

Több mint húsz évvel ezelőtt jelent meg a Nintendo 64 konzolra a Super Mario 64, ami kétdimenziós elődjétől eltérően már térben működő egyszemélyes platformjáték volt. Eddig léteztek rá olyan modok, amik révén ketten is lehetett egymással versenyezni benne, de egy friss “ROM-hack” (afféle memóriahekkelés), az SM64 Online projekt jócskán kitágította lehetőségeket, írja a Kotaku.





Aki hajlandó elbabrálni a kilencvenes évek játékbeállításaival, az végeredményként olyan Super Mario 64-et kap, amivel akár 24-en is játszhatnak egymással vagy egymás ellen az interneten. A fenti videó megmutatja, hogyan is néz ki, amikor egyszerre többen is ugrálnak, rohangálnak, rugdosódnak a 21 évvel ezelőtt épült Gombakirályságban.