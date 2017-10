November a gémerek hónapja lesz, Magyarországra jön a Doom alkotója

Egy szavuk sem lehet a hazai gémereknek a novemberi eseménykínálatra, három hétvégére is jut valami finomság vagy a retró vagy a legújabb videojátékok rajongóinak (de leginkább mindenkinek). Rendkívüli összesített programajánló az ősz utolsó hónapjára:

November 3-tól 5-ig a Dürer Rendezvényházban tartják már másodjára az Arcadia Játéktermi Nosztalgia Kiállítást. A rendezvény három napja alatt 250 játékgépet (flippereket, videó- és egyéb játékokat) lehet megtekinteni, és ami a lényeg: kipróbálni. A szabadjátékra állított (azaz a belépőjegy fejében tetszőleges ideig használható) játékok közt ott lesz a legnagyobb (Hercules), a legrégibb (Humpty Dumpty) és a valaha készült legnépszerűbb flipper is (Addams Family), a Bud Spencer-Terence Hill-rajongók pedig az És megint dühbe jövünk című film Sound Stage nevű flippergépét is kipróbálhatják, akár orrvérzésig. A játéktermi videojátékok rajongóira a szervezők idén 100 géppel gondoltak.

Koncertek is lesznek: szombat este a Spencer Hill Magic Band zenél majd filmslágereket, pénteken pedig Szűcs Krisztián (Heaven Street Seven) Bernard Hahnnal közös projektje, a Voice of the Age debütál Magyarországon.

November 11-én, szombaton rendezi meg az Insert Coin Egyesület az 5. PixelCont. A retró- és indie gamer esemény igazi nagy dobással jön: sztárvendég lesz maga John Romero, a DOOM designere, aki előadást tart, dedikál, és LAN-ban doomozik a rajongókkal (n.b: ez utóbbiakra külön jegyet kell váltani). Este koncertek:

IO – A Neo zenekarból Milkovics Mátyás szóló formációja az analóg szintik bűvöletében

Failotron Áron - A néhai Budapest Micro chiptune bulisorozat szíve, több mint 7 év után újra hazai színpadon

Chipzel (IRL) – Az ír lány, aki a többek között a Hexagon játék zenéjét szerezte.

Quixotic - a hazai synthwave leg80asabb arca.

Az esemény Facebook-oldala: PixelCon 2017 Fragged by Romero

November 17-én pénteken újra Budapesten a Video Games Live. A VGL nagyzenekari előadásban ad elő a régi klasszikusoktól kezdve a legújabb címekig a legjobb videojátékok zenéiből, úgy, hogy közben óriási kivetítőn az adott játék videói pörögnek. És hogy az milyen? 2014-es riportunkból kiderül!

Az esemény Facebook-oldala: Video Games Live Budapest 2017

A VGL tökéletes felvezetője lesz a rákövetkező kétnapos gémereseménynek, a Xbox One PlayIT Show-nak. A PlayIT-et november 18-án és 19-én a Hungexpón rendezik, a legújabb videójátékokat, technológiákat bemutató rendezvény korhatár nélkül, bárki számára látogatható.