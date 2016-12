Adventi apptár: Karácsonyi fények

Adventi alkalmazásajánlóval számoljuk a napokat karácsonyig: olyan appokat mutatunk be – minden nap egyet-egyet –, amelyek az ünnepek alatt is kimondottan hasznosak lehetnek.

Az Egyesült Államokban sportot űznek abból, hogy ki milyen karácsonyi világítást tesz a házára. Ez itthon is kezd elterjedni, mint sok más amerikai szokás. Egyre többen díszítik a házaikat fényekkel, ablakaik elé rénszarvasokat pakolnak és létrás Mikulást a kémény közelébe.

Ha tudni szeretné, hol sikerült legjobbra a dekoráció, elég csak egy alkalmazást letölteni hozzá. A fantáziadúsan Lights! (iOS) névre hallgató alkalmazással megnézhetjük, hogy a szomszédok milyen díszkivilágítást választottak. De csak akkor, ha kellően sokat használják és feltöltik a képeket.

A világításokat pontozni is lehet, megmondhatjuk, mennyire tetszett a kettővel balra lévő ház előtti műhóember. Magunk is feltölthetünk képeket, ha látunk valami szépet, és el is sétálhatunk arra a családdal, hogy élőben is megcsodálhassuk a fényeket.

Az alkalmazás most is arra épít, hogy az emberek szeretnek kitűnni, ugyanakkor szívesen pontozzák (le) szomszédaik alkotásait. A teendőnk, vegyünk rá minél több szomszédot hogy töltse le az alkalmazást és pontozzuk egymás díszfényeit. Remek móka néhány nappal karácsony előtt (vagy örök harag, ha lepontozunk mindenkit).

Adventi apptárunk egészen december 24-éig folytatódik napi egy poszttal, és a lenti felületről érheti el mindig a korábbi cikkeket. Kellemes ünnepi készülődést!