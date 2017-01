Ön is sorozatfüggő? Kérjen értesítést, melyik új rész mikor jön!

Ha ön is rengeteg sorozatot néz, nagy eséllyel érezte már úgy, hogy nincs kedve egyesével észben tartani, melyikből mikor jön új rész; vagy külön-külön utánanézni, melyik mikor tér vissza a téli/nyári szünetről, ha egyáltalán visszatér-e új évaddal. Vagy lehet, hogy egyszerűen csak szeretne egy helyen látni mindent, amit néz. Ezeket a súlyos first world problémákat oldják meg a sorozatkövető szolgáltatások, mint amilyen a Sidereel.

Találni persze kismillió hasonló webes szolgáltatást és appokat iOS-re és Androidra is, de törekedtünk arra, hogy itt most egy olyat ajánljunk, amely ingyenes, és nem cifrázza túl a dolgot: ha csak be akarjuk állítani, hogy szóljon az új részeknél, meg se kelljen többet nyitni.

A Sidereel oldalán, regisztráció után belépve, csak be kell írni a nézett sorozatot a jobb felső keresőmezőbe, aztán hozzáadni a sajátjainkhoz. Itt jön az egyetlen körülményes lépés, mert első körben egy listához kell hozzáadnunk, utána magát a listát megnyitva tudunk rábökni arra, hogy kövesse is a rendszer az adott sorozatot. Innentől viszont készen vagyunk, jönnek majd az emailek, ha másnap vagy aznap új rész várható. A Sidereel előnye, hogy igazodik a felhasználó időzónájához, vagyis a mi esetünkben tényleg aznap reggelre teszi egy-egy új rész megjelenését, amikor mi meg tudjuk nézni, nem mondjuk előző estére, az amerikai időszámítás szerint.

Ha egy fokkal kevésbé venné minimálra a figurát, akkor a keresőmező fölötti Tracker nevű menüpontra kattintson. A megnyíló oldalon kapunk egy naptársávot, ahol látszik a következő néhány nap termése a követett sorozatokból. Ez alatt pedig ott sorakozik az összes követett sorozatunk, itt lehet megnézni, a további részek mikor jönnek, és kipipálgatni, amit már láttunk, na meg elolvasni, melyik rész miről szól.

Fent a Tracker melletti másik menüpontot egy kis harang jelzi, ide kattintva nyílnak meg a sorozatainkkal kapcsolatos frissítések, például ha kiderül, hogy a csatorna szerződést hosszabbított egy követett sorozattal (vagyis biztosan készül újabb évad), vagy ha bejelentik, mikor lesz a következő évad premierje.

Mindenféle tevékenységet automatikusan meg lehet osztani Facebookon is, ha valaki ilyesmire izgul, de szerencsére alapjáraton szépen le van tiltva a közösködés, ha megtartanánk magunknak, mikor mit nézünk. (Sőt az egész profilt is el lehet rejteni a beállításokban.) Ugyanígy lehet értékelni a sorozatokat, kérni, hogy ajánljon a rendszer új sorozatokat is a már követettek alapján, meg mindenféle jelvényeket gyűjteni, de akit ez mind nem érdekel, nem másznak az arcába az ilyen funkciók.

Ha meg tippekre kíváncsi, hogy mit érdemes nézni, hallgassa a kultrovatos podcastokat, ahol gyakran kerülnek szóba a legújabb vagy legjobb sorozatok: