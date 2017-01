Így nézheti meg csak az olvasatlan leveleit mobilon

A Gmail többek között éppen azért olyan népszerű, mert rugalmas: aki csak ír néha pár emailt, hozzá se kell, hogy nyúljon, aki viszont jobban belemászna, ezerféleképpen szabhatja az igényeihez.

Az egyik legalapvetőbb beállítási lehetőség, hogy megadhatjuk, hogyan működjön az Inbox vagy magyarra állítva a Beérkező levelek, vagyis részekre legyen-e bontva (Elsődleges, Közösségi, Promóciók, stb). Ha inkább maradnánk az ömlesztett változatnál, akkor is eldönthetjük, hogy minden beérkező levelet időrendben lássunk, vagy a rendszer inkább vegye előre azokat, amelyek még olvasatlanok. Ez akkor lehet praktikus, ha sok levelet kapunk, és rögtön szeretnénk látni, mivel van még teendő. Ez a beállítás viszont valamilyen rejtélyes okból csak a weben érhető el, a Gmail mobilappjaiból hiányzik.

Ha mégis szeretné mobilon is gyorsan megnézni csak az olvasatlan leveleit az appban, azért viszonylag egyszerűen megoldható ez is:

Nyissa meg az appot.

Bökjön a keresőikonra a jobb felső sarokban.

Írja be ezt, természetesen idézőjelek nélkül: "is:unread is:inbox".

A szöveg többféle változatban is működik, az "is:" helyett használhatja az "in:" vagy a "label:" szavakat is, sőt ezeket variálni is lehet, ebben az esetben teljesen mindegy. Innentől pedig lehet variálni is a dolgot, ha például csak az egy-egy címke alatti olvasatlan levelek érdeklik, az "is:inbox" helyett használja a "label:címkeneve" képletet. Ha meg mégis a részekre osztott inboxot használja, és csak a Promóciókban keresne, azt írja az "is:inbox" helyett, hogy "category:promotions".

Ha gyakran használja ezt a funkciót, akkor már nem is nagyon kell bepötyögni, a keresőmezőbe bökve a Gmail fel is fogja ajánlani.