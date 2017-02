Védje a szemét, hogy tudjon aludni éjjel!

Bár nem ismerem önt, kedves olvasó, elég nagy biztonsággal meg merem tippelni, szokott kijelzőt nézni az alvás előtti órákban. Egy lefekvés előtti videó vagy pár könnyű esti cikk elolvasása viszont komoly hatással lehet arra, hogy fog aludni. Mutatunk pár appot, amelyekkel segíthet ezen.

Na de miért kell ez nekem egyáltalán?

A probléma lényege, hogy a monitorok, mobilok, laptopok, tabletek aktív kijelzőinek a kékes fénye nagyjából olyan a szervezetünknek, mintha este is napfénnyel világítanánk a saját szemünkbe. ettől ez a szerencsétlen szervezet összezavarodik, és elkezdi össze-vissza termelni a melatonin nevű hormont. A melatoninszintet viszont nem szerencsés babrálni, mert ez állítja be az alvást és ébrenlétet szabályozó cirkadián ritmust. Vagyis röviden: ha alvás előtt képernyőt bámulunk, elállítódhat a biológiai óránk, lassabban alszunk el, rosszabbul alszunk, nehezebben kelünk, mindennek pedig kellemetlen egészségügyi következményei lehetnek. (Mindez amúgy nem vonatkozik a más elven működő e-könyv-olvasókra.)

Oké, és mitől fogok nyugodtan aludni?

Azoktól az appoktól, amelyek melegebb árnyalatúra színezik a kijelzőt, hogy kiszűrjék a cirkadián ritmussal összeakadó kék fényt, amikor arra a szervezetünknek már nincs szüksége. Az meg a ráadás, hogy a szem is kevésbé fárad el, ha ilyen kímélő módban nézegeti vele a képernyőt. Az iPhone-on és az iPaden az iOS 9.3-as verziójától már beépítve kínálja ezt a Night Shift móddal, de egyre több androidos mobilba és tabletbe is bekerül alapfunkcióként.

Asztali gépeken a legnépszerűbb szemkímélő program a f.lux. Egyszer kell benne beállítani, hogy hol használjuk, hogy tudja, mikor van naplemente és -felkelte, aztán többet nem is nagyon kell vele foglalkozni: (Sajnos ezen videón nem látszanak a színkülönbségek, mert a Windows nem szereti az ilyesmit.)

Ha valami színérzékeny dolgot akarnak csinálni, például filmet nézni vagy képet szerkeszteni, a f.luxot ki lehet kapcsolni egy-egy órára vagy a következő napfelkeltéig is. Vagy nyilván teljesen, ha kilépnek belőle.

Ha androidos eszköze van, és nincs rajta beépített szemvédő app, rengeteg lehetőségből válogathat. A f.lux kísérleti verziója is elérhető, de azt egyelőre nem ajánljuk, helyette a Twilight az egyik legnépszerűbb app, és rootolás nélkül is használható, vagyis csak le kell tölteni, és már mehet is. Van fizetős változata, de szinte biztos, hogy nem lesz rá szüksége.

Androidon néha összeakadhat egy-egy appal, de a beállításokban meg lehet adni, hogy ha ezek futnak, a Twilight kapcsoljon ki, vagy manuálisan is lehet szüneteltetni.

Hogy a fenti appokat, vagy bármi hasonlót konkrétan hogyan állítják be, az már ízlés dolga. A legtöbb képes arra, hogy a napszaknak megfelelően automatikusan ki-bekapcsoljon, és csak akkor szűrje a kijelzőt, amikor szükség van rá; vagy mehetnek egész nap, mert miért is ne. Az is variálható, mikor mennyire, sőt milyen árnyalatúra színezzenek.

Ha mégis egyszerre szeretnék védeni a szemüket és kék fényt nézni, erre is van mód, csak telepíteni kell egyet a fenti appok közül, és választani egy videót erről a listáról.