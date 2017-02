Dobja fel a böngészőjét, ha már egész nap előtte ül!

A böngészőnk ma már a legfontosabb program a gépünkön, önálló platform, ahol egy átlagfelhasználó szinte bármit el tud intézni webes alkalmazásokkal, pláne mióta elkezdtek elszaporodni az offline is használható böngészőkiterjesztések.

Ehhez képest kész pazarlás, hogy ha új fület nyitunk a Chrome-ban, csak pár előzmény meg egy Google-keresőmező jelenik meg, utóbbi ráadásul tök fölösleges, hiszen keresni a fenti címmezőből is lehet. Szerencsére pár kiterjesztéssel az új fület is fel lehet tuningolni, hogy legyen valami haszna is, ha már napi több tucatszor találkozunk vele. Összeválogattunk néhány népszerű Chrome-alternatívát, az egyszerűektől a hasznosabbakig. Kattintson a képre a galéria megnyitásához!

(Bónusz: egyébként nem muszáj mindig az egérrel kattintgatni, a Ctrl+T billentyűkombinációval villámgyorsan nyithat új fület. Sőt, ha véletlenül bezár egy oldalt, semmi pánik, a Ctrl+Shift+T kombóval rögtön újra is nyithatja.)