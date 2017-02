Minek telepítgetne egyesével, ha mindent egyszerre is lehet?

A Ninite nem mai szolgáltatás, én magam is használtam még talán Windows XP alatt. Most egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy a szolgáltatás még mindig pont ugyanolyan hasznos, mint régen, és bizony ajánlhatnánk másoknak is, ha jót akarunk.

Márpedig mi mindenkinek jót akarunk, úgyhogy tessék: ha ön is telepít még a windowsos gépére hagyományos, nem böngészőben futó programokat, és szívesen spórolna értékes időt azzal, hogy ezeket nem egyesével halássza össze, hanem egy takaros kis csomagban, mindössze pár kattintással szerzi be, akkor szeretni fogja a Ninite-et. (Pláne, hogy tök ingyen van és reklámmentes, mert a bevételt a céges ügyfelektől szedik be, nem a keményen dolgozó kisembertől.)

A szolgáltatás a honlapján felsorol egy rakat kisebb-nagyobb programot, amelyekkel boldogul. Ezek közül csak be kell kattintgatni, amire szükségünk van, rányomni a lista alatti nagy színes gombra, és már megy is magától minden. Így ni:

A Ninite mindent megbízható forrásból tölt le, magától kiválasztja az operációs rendszerünkhöz leginkább illő változatot, és automatikusan nemet mond minden böngészőeszköztárra és hasonló szemétre, amit szeretnek a telepítéskor extraként ránk sózni.

A frissítéseket se kell kézzel vadászni, a Ninite majd figyel és szól, ha bármiből új verzió jön ki. Ha pedig később (mondjuk egy újratelepítés után) ugyanazt a korábban összerakott telepítőfájlt futtatjuk le megint, a csomagba berakott összes program épp aktuálisan legfrissebb verzióját telepíti.