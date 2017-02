Az Androidban van egy titkos menü kísérleti opciókkal

Az Android híres arról, hogy egészen mélyen hagyja magát a felhasználó igényei szerint személyre szabni - főleg, ha mondjuk az iOS-hez hasonlítjuk. Van azonban a rendszerben egy titkos menü, ahová a tesztelés alatt álló, kísérleti funkciókat rejtik el, amiket általában a következő nagy Android-verzióváltásnál kapnak meg a felhasználók. Már azok, akik nem olvassák ezt a cikket, amiben eláruljuk, hogy csalogathatja elő a rejtett System UI Tuner opciót.

(A menü nem minden készüléken elérhető. Minél "tisztább" Android-verzió van a telefonon, annál valószínűbb, hogy ott a titkos menü is, és minél inkább átalakította a rendszert a gyártó, annál kevésbé. Mi egy Nexus 5X-en, és egy Huawei Honor 6X-en próbáltuk, előbbin megvolt, utóbbin nem.)

Először is hozzuk elő a Quick Settings menüt, egy ujjmozdulat lefelé a képernyő tetején. Ott lesz a jobb felső sarokban egy kis fogaskerék ikon, amivel egyébként a Settings menübe juthatunk. Tarstuk az ujjunkat ezen az ikonon 8-10 másodpercig. ha jól csináltuk, és a telefonunk rendszere is alkalmas rá, egy "Congrats!" feliratot látunk felvillanni a képernyő alján, és a fogaskerék mellett megjelenik egy kis csavarkulcs ikon.

Ha most bemegyünk a Settings menübe, feltűnik egy opció, ami eddig nem volt ott:

Ezen belül aztán újabb menüpontok várnak, ahol szabadon kísérletezhetünk a lehetőségekkel, például a képernyő legfelső csíkjában a kis ikonsoron kapcsolgathatunk ki-be dolgok megjelenítését, vagy beállíthatjuk, hogy az óra ugyanitt a másodperceket is mutassa, a Do Not Disturb módot finomhangolni, vagy az alkalmazások jogosultságát arra, hogy üzeneteket küldözgessenek nekünk. Lehet nyomkodni bátran, nem is vesszük el a felfedezés örömét.

Ami ebben a menüben megjelenik, általában a következő Androidban már az alapbeállítások között lesz.