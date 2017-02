Levelezzen ügyesebben, még a Gmailt se kell megnyitnia hozzá!

A Gmail végtelenül hasznos dolog, de ha sok emailt kap, frusztráló és időpocsékoló tud lenni, hogy állandóan meg kell nyitogatni, ha meg folyton nyitva hagyja, váltogathat a fülek között vég nélkül. Sok böngészőkiterjesztés van, amelyik azzal próbál ezen segíteni, hogy beépít egy gombot a böngészőbe, ahonnan rögtön elérheti a levelezését. Az egyik legletisztultabb és legsokoldalúbb ilyen megoldás a Checker Plus for Gmail, ezt Chrome-ba itt, Firefoxba itt telepítheti.

Ha ez megvan, a dolog rém egyszerű: ha emailt kap, a jobb felső sarokban megjelenő kis levélikon mocorogni kezd és pirossá változik, illetve kiírja, hány levél vár olvasásra, így bárhol járunk épp a neten, ide pillantva rögtön látszik, érdemes-e ránézni a levelezésre. A legördülő listában elolvashatjuk a leveleket, ott helyben válaszolhatunk rájuk, törölhetjük, és így tovább. Ha véletlenül bezárjuk írás közben a felugró buborékot, akkor sincs gond, megjegyzi, amit addig írtunk.

Ezen kívül be lehet állítani, hogy jöjjön-e felugró asztali értesítés egy-egy levélről. De egyébként is mindent személyre lehet szabni, onnantól, hogy milyen gombok jelenjenek meg egy emailben, odáig, hogy milyen stílusú legyen az ikon. Szerintem érdemes például beállítani, hogy csak akkor váljon olvasottá (és tűnjön el a kis legördülő listából) egy levél, ha direkt annak jelöljük, ha csak belekukkantunk, attól még maradjon ott.

Mutatjuk, hogy néz ki működés közben, hogy telepítés nélkül is meg tudja nézni:

A kiterjesztés több fiókot is kezel egyszerre, tehát ha például egy munkahelyi és egy személyes fiókba is be van jelentkezve, nem kell külön-külön nézegetni őket, szépen elkülönítve mutatja mindkettő leveleit.

Ha jobb egérgombbal kattint az ikonra, akkor megadhatja a "Ne zavarj" funkciónál, hogy meddig ne jöjjön értesítés új levélről, ha például épp felpörgetné egy kicsit a munkát. Ugyanitt érhetők el a beállítások is, ha finomhangoláshoz támad kedve.