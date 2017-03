Nagyok, Kovácsok és Tóthok, átkozott a nevetek

Azt mondják, a nevünk egyáltalán nem befolyásolja a személyiségünket, de ezt biztosan nem olyasvalaki találta ki, aki több százezer vadidegennel osztozkodik azon a pár betűn. A gyakori név a digitális világban élethosszig tartó átok, és az átlagnál sokkal többet kell bosszankodni emiatt.

Hazánkban a Kovács, Nagy, Tóth, Szabó és Horváth vezetéknevek a legelterjedtebbek, mindegyiket legalább kétszázezren használják, vagyis a magyar lakosság több mint egytizede szenved a problémától.

Magyarország tényleg Mária országa

Körülbelül 400 ezer Mária élt hazánkban a 2009-es adatok szerint, míg a férfiaknál László vezet, közel 330 ezer fővel. Ezeken kívül van még pár tucat hasonlóan gyakori név. Hogy mekkora a népszerű kereszt- és vezetéknevek közös halmaza, azt nem tudjuk, de bőven több tízezer fős lehet a Legátlagosabb Nevűek Tábora. És igazából az sem vigasztalja az érintetteket, hogy Vietnamban például még rosszabb lehet a lakosság 40%-át kitevő Nguyen családnévvel.

1. Nehéz rendes emailcímet regisztrálni

Vagy ha mégis sikerül, akkor mindenki azt hiszi, hogy az egy másik azonos nevű ember emailcíme. Alig pár hete kaptam az alábbi levelet:

Szia Balázs,

Azért írok mert ahogy látod névrokonok vagyunk :) csak én a ******* szolgáltatását használom, és már nem egyszer fordult elő, hogy gmailnek hitték és már ki tudja hány levelet kaptál, amit nekem szántak. Így arra kérnélek, ha esetleg találkozol ilyennel, légyszíves forwardold nekem. :)

Előre is nagyon köszönöm

Üdv,

Balázs

Megállt bennem az ütő, amikor ezt megláttam, pedig igyekszem mindig visszajelezni, amikor tévútra megy egy levél. Mégis, melyik emailt továbbítsam? Amiben futsalozni hívnak egy U13-as csapatba? A távolsági buszra adott 375 000 eurós árajánlatot? Esetleg a tavaly novemberi foglalást a Sao Paulo Renaissance Hotelbe? (Bocsánat, azt lemondtam, mert attól féltem, hogy adatot loptak tőlem.) A Berettyóújfalura, Szarvaskőre vagy Szombathelyre érkező küldemény értesítőjét? De jöttek már szerződések és ügyvédi iratok is, és ez csak a legutóbbi hónapok termése.

Megoldás:

Egy kitalált középső név vagy egy jelzésértékű monogram beszúrása elegáns megoldás, de a nagylaszlo1963@ jellegű emailcímek is jól működnek. Csak az a bökkenő, hogy biztonsági okokból nem célszerű nyilvánosságra hozni a születési évet. A kiberbűnözők szeretik a személyes információkat. A laszlonagy@ és a nagylaszlo@ variációk nem igazán praktikusak, mert úgyis mindenki össze fogja keverni, hogy melyik kihez tartozik.

Aki mégis ragaszkodik a saját nevéhez, egzotikusabb emailszolgáltatóknál is körülnézhet, hátha ott még elérhető az ideális felhasználónév. Ezeket az emaileket továbbítani lehet egy kényelmesen használható Gmail- vagy Microsoft-fiókba, ezeket be lehet állítani, hogy a kimenő leveleknél is a jól csengő felhasználónév jelenjen meg.

2. Még nehezebb megjegyezhető közösségi fiókot regisztrálni

A magánéletben tök mindegy, hogy @mucicica fiókból osztjuk a twiteket, és akkor sem számít a név, ha csak olvassuk a többiek megosztásait. A szerepléshez, követők és/vagy vevők eléréséhez viszont nélkülözhetetlen egy jól csengő, könnyen megjegyezhető és nyilvánosan bevállalható fióknév, és ezek elég hamar elfogynak.

Megoldás:

Egyetlen igazán jó, minden esetben működő megoldás van: kreatívnak kell lenni, érdemes anagrammákkal, betűk kihagyásával, felismerhető becenevekkel, esetleg idegen nyelvű névváltozatokkal próbálkozni.

A Nagy László betűiből például kijön a "lágyan szól" és a "lányszagló" is.

3. Idegenek jelölnek be a Facebookon

Ezt úgy kell érteni, hogy nagyon idegen emberek, akikkel nehéz elképzelni egy szia-hellón túlnyúló társalgást. Talán elkerülhetjük, hogy egy velünk azonos nevű ismeretlen csak azért bejelöljön minket, hogy minden egyes fotónkat lájkolja, és úgy nézzen ki a személyes profiloldalunk, mintha világbajnok önimádók lennénk.

Megoldás:

Ha nem megoldható a lakatlan szigetre költözés, ahol nincs internet, akkor a törlés, elutasítás és blokkolás végtelen örömei várnak ránk.

4. Ugyanolyan nevű utas van a repülőgépen

Mindig reménykedtem, hogy nincs Tóth Balázs nevű körözött bűnöző az Interpol listáján, bár a nagy számok törvénye alapján simán lehetne. Párszor azért már feltartottak a biztonságiak a nevem miatt, például Münchenben, amikor háromnegyed órán át faggattak, hogy egy másik Tóth Balázs bőröndjei vannak-e nálam. Nagy nehezen sikerült őket meggyőzni, miután végignézték a fényképezőgépemen az összes fotómat, és egyesével rákérdeztek, hogy melyik családtagom látható a képeken.

Kanadában viszont egyszer éppen az elterjedt név mentett meg az egész napos várakozástól. A légitársaság hibájából lekéstem a csatlakozást, és az első ügyintéző aznapra nem talált semmilyen lehetőséget, hogy folytassam az utamat az SAP konferenciájára. Aztán jött a váltás, és az új ügyintéző az útlevelemet látva kijelentette, hogy addig nem áll fel a helyéről, amíg nem talál nekem járatot. Amikor a kijárathoz kísért, azt is elárulta, hogy neki is Tóth a vezetékneve, az apja magyar volt, ezért segített.

Hogy milyen ereje van a névrokonságnak, az már csak a beszállókapunál derült ki: bemondták, hogy véletlenül túlfoglalták a gépet, ezért egy önként jelentkezőt várnak, aki hajlandó később repülni, némi kárpótlásért cserébe.

5. Céltáblát jelent a bűnözőknek

A kiberbűnözők könnyű célpontokat keresnek, és egy gyakori név nagyszerű kiindulópont az adathalászathoz, a személyazonosság ellopásához. Hiszen a név már megvan, csak a többi adatot kell kicsalni furfangos módszerekkel, például hamis banki értesítő emailekkel, a webes forgalom elterelésével, kártékony programok telepítésével.

Vigyázat! A hekkerek nemcsak kártékony programokkal dolgoznak, hanem pszichológiai módszerekkel is, és akár egy névazonosság színlelésével is megpróbálkozhatnak, hogy többet megtudjanak rólunk. Minden furcsa megkeresésnél érdemes egy kicsit gyanakodni.

6. Tutira mást talál meg a Google

Jó esetben híres sportolók, tudósok, zenészek vannak a találati listán, amikor a saját nevünkre keresünk rá, rossz esetben köztörvényes bűnözők. Egyik sem igazán jó, mert váratlan kérdéseket kaphatunk: Rokonod a tömeggyilkos? Feladtad a kézilabdát?

Igaz, ez egyfajta védőernyőt is jelenthet, hiszen egy átlagos névvel hihetőbb azzal mentegetőzni, hogy egy névrokon írt hülyeségeket a weben.

Bónusz megoldás az új generációnak

Az ön neve már olyan, amilyen, de a gyermekeinél alaposan gondolja végig, milyen helyzetbe hozza őket egy nagyon elterjedt névvel. Egész életüket digitális rendszerek közt fogják leélni, és a jó emailcímeket évtizedekkel korábban lefoglalta valaki más. Érdemes körülnézni a magyar keresztnevek tárában, ahol népszerűségi sorrendben böngészhetők a nevek.

Mit szólnak mondjuk a lista vége felé megtalálható Brájenhez, vagy a Dzseniferhez?