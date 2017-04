Ezzel az appal net nélkül is tud csetelni

A Firechat nevű csetelős app már három éve működik, de újra és újra előkerül a világban kisebb-nagyobb tüntetések kapcsán. Most például éppen Magyarországon, a CEU-s és civiltörvényes tüntetések apropóján vette elő a Hvg.hu, és régebben mi is kipróbáltuk már, bár azóta sokat változott.

Az app abban különleges, hogy mobilhálózat nélkül, közvetlenül a felhasználók mobiljai között létesít kapcsolatot bluetooth-on és wifin (de nem interneten) keresztül, így akkor is használható, ha a leterheltség miatt nincs térerő vagy akadozik a mobilnet – például egy tömegtüntetésen.

A Firechatet futtató appokból helyi hálózat épül ki, két készülék között ez a közvetlen kapcsolat 70 méterig működik, de ennél távolabbra is eljuthat az üzenet, készülékről készülékre utazva a hálózatba kapcsolt készülékek láncolatán. Ennek az előnye, hogy nincs szükség hagyományos hálózatra, a hátránya, hogy kevésbé stabil a kapcsolat, akkor működik csak jól, ha elegen használják, és a körülményektől függően lassabban érhet célba az üzenet.

A tüntetők azért szeretik, mert nem függ a hálózattól, tehát akkor is működik, ha valamilyen természeti katasztrófa miatt sérül a hagyományos hálózat, vagy ha mondjuk egy diktatórikusabb országban a hatalom lekapcsolja. Igazán ismertté is a 2014. őszi hongkongi esernyős forradalom tette, bár akkoriban még pont a biztonságos kommunikációra nem volt alkalmas, mert az internetes megfigyelésre ugyan nem volt érzékeny, viszont bárki csatlakozhatott a nyilvános beszélgetésekhez, ezért nem voltak biztonságban a felhasználói – amiből egyébként az app fejlesztője se csinált titkot. Később viszont kapott végpontok közötti titkosítást, ami elvileg megoldotta ezt a problémát.

Ma kétféle üzenetküldési módot tud:

A nyilvános csetszobák látják el az eredeti funkciót, vagyis több ember tud mindenféle témát együtt megvitatni élőben, bárki által követhető formában.

Emellé jöttek be a privát üzenetek, ezeket konkrét címzettnek lehet titkosítva küldeni, így csak az olvashatja el, akinek szánják (de ez is lehet csoportos beszélgetés).

Amire viszont nem ideális, az a teljesen nyom nélküli, a magánszférát maradéktalanul tiszteletben tartó kommunikáció. Az app fejlesztőjének adatkezelési szabályzatát átfutva kiderül, hogy a felhasználókat és a tevékenységüket a szolgáltatás naplózza, az app használata közben adatokat gyűjthet be, ezeket pedig tovább is adhatja harmadik félnek, illetve kombinálhatja mástól kapott adatokkal, hogy teljesebb képet alkosson a felhasználóiról. Mindez nem kiugró gyakorlat, csak épp nem is a személyes adatok soha nem látott mértékben diszkrét kezelése.

Szóval ha arra számít, hogy gond lesz a hálózattal, például mert túl sokan fogják használni, akkor jól jöhet a Firechat. Ha viszont nincs ilyen gondja, akkor használjon inkább olyan csetelős appot, amelyik ugyan neten keresztül működik, de maga a fejlesztője se tud meg önről semmit. Jó választás például a Signal vagy a Wickr, de még az amúgy is népszerű Whatsapp is. (És itt talál még pár lehetőséget.)

A Firechat Androidra innen, iOS-re pedig innen tölthető le.