Hogyan vegyünk olcsóbban videojátékokat?

Az új videójátékok nagyon drágák, és erős gépet igényelnek, ezért elég nagy az érdeklődés a Steam, a Good Old Games vagy az Origin kínálatában megtalálható régebbi játékok iránt, amelyek akár egy mai átlagos laptopon is egész jól futnak. Csakhogy a fokozott érdeklődés miatt viszonylag magas az 5-10 éves kiadások ára is.

Persze egy régi játék megvásárlásánál nagyjából mindegy, hogy mikor jutunk hozzá, sokkal fontosabb az alacsony ár, mert olyan akciók is előfordulnak, hogy a tucatnyi részből álló teljes játéksorozatokat (mondjuk a Command and Conquer esetében) megszerezhetünk egyetlen mai játéknál olcsóbban.

Hogy minél olcsóbban megússzuk a beszerzést, érdemes feliratkozni néhány árfigyelő oldalra, és értesítést kérni az árzuhanásról. Hogy a C&C sorozatnál maradjunk, az engem érdeklő Red Alert 3 ára többször is lezuhant 2,49-4,99 dollárra a Steam és az Origin boltjában, miközben ugyanebben a két boltban általában 9,99-ért árulják ezt a játékot.

Annyi a dolgunk, hogy a képen látható IsThereAnyDeal.com oldalon, regisztráció vagy a Steam fiókunk megadása után, beállítunk egy árat, hogy amikor az alá csúszik a kiválasztott játék ára, arról rögtön kapjunk értesítést. De kérhetünk értesítést a kedvezmény mértéke alapján is, százalékban megadva.

Valamivel egyszerűbb, és a tapasztalataink alapján kevesebb jó ajánlatot ismert a CheapShark.com. Ez például a Red Alert 3-ra nem talált semmilyen normális akciót, sőt, az alapár eleve 19,99 dollár, vagyis kétszer magasabban tudnánk megvenni ezt a régi játékot, mint az IsThereAnyDeal segítségével.

Kizárólag a konzolok árait figyeli a PriceCharting.com, ott viszont nemcsak a vadiúj gépek, az Xbox One vagy a Playstation 4 árait találjuk meg, hanem az összes konzolét, akár a NES-re, PS1-re vagy Atari 2600-ra kiadott játékokét is. Persze itt érhetik meglepetések az embert, egy igazán régi játék eredetijéért vagy egy prototípusért több százezer forintot elkér az eladó, hiszen ezek ma már gyűjteménybe valók, muzeális értéket képviselnek.