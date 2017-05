Ma ne kattintson Google Docs-meghívóra

Támadás érte a Gmail-felhasználókat, futótűzként terjed az interneten egy Google Docsot érintő hatalmas adathalász akció . Először a Twitteren jelentették a felhasználók, hogy olyan emaileket kaptak, amelyek a megtévesztésig hasonlítanak egy Google Docs-meghívóra.

A meghívó ráadásul ismerőstől érkezik. Amikor a felhasználók rákattintanak a fájlra vagy linkre, egy olyan oldalra kerülnek, amely úgy néz ki, mint a Google Docs, de a program további spameket küld ki az ismerősöknek.

@zeynep Just got this as well. Super sophisticated. pic.twitter.com/l6c1ljSFIX