Mentse felhőbe a fájlokat a zsarolóvírus elől

A zsarolóvírusok világméretű támadása megmutatta, hogy mekkora veszély fenyegeti a számítógépen tárolt fájlokat. Korábbi cikkünkben pontról pontra végigvettük, hogy miként tudjuk megelőzni a bajt, most pedig a megoldás egy részét, a fájlok online biztonsági mentéséhez adunk tippeket.

Kifizetődő a felhőtárhely használata, mert gördülékennyé teszi a hétköznapjainkat, csökkenti a helyi tárolási igényünket. Ez utóbbi leginkább a mobilok esetében előnyös, hiszen a felhőben több száz vagy ezer gigabájtnyi adatot eltehetünk, és ez messze túlszárnyalja a memóriakártyák kapacitását. További előnye a felhőnek, hogy kevésbé érzékeny a külső behatásokra, mint egy usb pendrive vagy hdd. Lehet erre legyinteni, egészen addig, amíg el nem száll egy merevlemezünk vagy pendrive-unk, örökre eltemetve minden rajta lévő adatunkat.

Ha a zsarolóvírusok elől keresünk menedéket, akkor leginkább arra kell odafigyelni, hogy miként szinkronizáljuk a fájlokat.

Semmit sem ér a biztonsági mentés, ha már fertőzött fájlokat mentünk el

Előnyös, ha az online tárhely nincs közvetlenül becsatolva a fájlrendszerbe, állandóan elérhető mappaként, és a biztonsági mentés fájljait nem tároljuk helyben. Nagyon előnyös, ha az online tárhely kezeli a fájlverziókat. Így ha volt olyan verziónk, ami még nem volt vírusos, később azt vissza tudjuk állítani. Nagyon jó, ha a tartalmakat online tudjuk szerkeszteni, és a legfontosabb tartalmainknál élünk is ezzel a lehetőséggel. Bár a webes grafikus szerkesztőfelületek még nem olyan kifinomultak, mint a szoftvereké, ezzel elkerülhető, hogy egy zsarolóvírus belenyúljon a tartalomba.

Azt sem árt tudni, hogy a zsarolóvírus hosszú ideig titokban dolgozhat a gépünkön, és a támadók kitalálhatnak olyan stratégiát, hogy csak jóval a fájljaink titkosítása után kezdenek váltságdíjat követelni.

Tárak és árak

A felhőtárhelyek közt a legegyszerűbbek csak a mappáinkat szinkronizálják, és minden egyebet a felhasználóra bíznak. Ezzel szemben az operációs rendszerek három nagy gyártója a fájlokon kívül akár rendszeradatokat, beállításokat is szinkronizálnak. Az Apple iCloud, a Google Drive és a Microsoft OneDrive felhőtárhelyei online médialejátszóként és fájlszerkesztőként is működnek.

Google Drive MS OneDrive Dropbox Apple iCloud Tresorit Ingyenes tárterület 15 GB 5 GB 2 GB 5 GB - Legolcsóbb havidíjas előfizetés 690 Ft / 100 GB 540 Ft / 50 GB 9,99 € / 1 TB 0,99 € / 50 GB 10 € / 100 GB 1 TB ára havonta 3590 Ft 2099 Ft 9,99 € 9,99 € 25 € Legnagyobb tárhely havonta 30 TB / 107 990 Ft 5×1 TB / 2999 Ft, családi csomag csak üzleti előfizetőnek, amennyit csak akar 2 TB / 19,99 € vállalati csomagban van nagyobb Legnagyobb fájlméret 5 TB 10 GB 10 GB

(asztali klienssel korlátlan) 15 GB 10 GB Fájlverziók kezelése van van van van van Android kliens van van van nincs van iOS kliens van van van van van Windows kliens van van van nincs van

Természetesen nemcsak az ár befolyásolja a döntést, hogy melyik szolgáltatót válasszuk, legalább ennyire fontos, hogy mit nyújtanak.

A Dropbox például csak egy fájltároló, pont azt kapjuk tőle, amit másik mappától a számítógépünkön, azzal az aprócska különbséggel, hogy amit itt megtalálunk, az a felhőben is fent van. És persze az online tartalmakat meg tudjuk osztani másokkal, így nagyobb állományokat könnyebben tudunk mozgatni, mint emailben. Az ingyenes verziónál viszont nincs backup. Arra is oda kell figyelni, hogy ha a fájl az egyik helyen vírusos lesz, akkor a többi szinkronizált eszközön is vírusos lesz ugyanaz a fájl.

13 Galéria: Felhőtárhelyek 2017

Sokkal többet tud a OneDrive, főleg a Windowson, ahol gyakorlatilag az operációs rendszer része. A Windows 10 a települése után meg is kér minket arra, amennyiben Microsoft-fiókot használunk bejelentkezésre, hogy ugyan, jelentkezzünk már be a OneDrive-ra is, és adjuk meg a szinkronizálni kívánt mappákat. A OneDrive a képeket is elég jól kezeli, a feltöltéseinket igyekszik különválogatni a készítés helye és a téma alapján - nálam például elég ügyesen felcímkézte a mobilokról készült fotóimat és a képernyőmentéseket.

Az sem mellékes, hogy a OneDrive nem önmagában kapható, hanem Office 365 irodai programcsomaggal együtt, tehát aki előfizet rá, az máris szert tesz a legfrissebb Word-Excel-Powerpoint-Outlook kombóra. A Microsoft ráadásul sorra felvásárolta az utóbbi évek legmenőbb startupjait, így például a Sunrise és a Wunderlist funkciói is bekerültek a csomagjába.

A Google Drive fő előnye a neve első részében rejlik, vagyis hogy az internet gerincét adó Google áll mögötte, és emiatt a tárhely szuperül össze van kötve a keresőcég többi szolgáltatásával. Az Androidból - a Fotók alkalmazással - automatikusan ide menthetjük el a képeinket. A Google Dokumentumok, Táblázatok és Diák nem ezt a tárhelyet használja, szóval az ott létrehozott fájlok nem terhelik a kvótánkat. A Gmail viszont igen, és ez az, ami igazán el tud szabadulni. Ha gyakran küldözgetünk csatolt fájlokat, a levelező gyorsan megtölti a tárhelyünket.

Vonzó, hogy a Google adja a legtöbb ingyenes tárhelyet, de nem biztos, hogy ez mindenkinek elég erős érv. Nemcsak a Microsoft termékein felnőtt generációk, de sok esetben a vállalati júzerek is jobban kiismerik magukat az Office világában, ezért nem mindenkinek a Drive a kényelmes opció. Egyre jobb a kezelőfelülete, de még mindig egy kissé nehéz navigálni rajta, és az offline szerkesztés sem olyan kifinomult, mint a Microsoft Office programjaival. A Drive elég erős a csoportmunkában, és sokféle online szolgáltatással összeköthető.

Persze az iCloud a legzártabb rendszer az összes közül. Gyakorlatilag csak az Apple felhasználóinak ajánlható jó szívvel, és köztük is csak azoknak, akik a teljes eszközkészletüket a kaliforniai vállalattól szerzik be. Az Apple is ad ingyenes irodai programokat a vevőinek, de ezek csak a saját eszközein futnak, még a webes szerkesztők kompatibilitása is korlátozott, pedig annál igazán nem lenne nehéz megoldani, hogy minden platformon jól fusson. Az Apple viszont - most még - nem a szolgáltatásokból él, hanem a hardverek eladásából, ezért kevésbé nyílt, mint a többiek.

Kilóg a sorból a Tresorit is, mert ez a szolgáltatás kimondottan az adatvédelemre, a biztonságos tárolásra van kihegyezve. A titkosított tároló legfeljebb tíz eszközről érhető el, és még a linkkel megosztott tartalmakat is jelszóval tudjuk védeni, de az is megoldható, hogy a megadott idő után lejárjon a megosztás, és megint csak mi férjünk hozzá az adott fájlokhoz. A Tresorit tárolóját használó eszközökről távolról eltávolíthatók a védett fájlok.