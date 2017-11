Fájlmásolás rég volt ilyen egyszerű

A Google fájlkezelő alkalmazásáról kiszivárgott hírek arra késztették a keresőcéget, hogy kiadja a Files Go app béta változatát.

A Play Áruházból ingyen letölthető alkalmazás elsősorban abban segít, hogy rendben tartsuk a telefon tárhelyét, megszabaduljunk a fölösleges fájloktól, de emellett van még egy offline másolási funkció, amivel két párosított készülék közt tudjuk mozgatni a tartalmakat bluetooth kapcsolaton.

Mielőtt nekiállnák fájlokat küldözgetni, a másolásban részt vevő készülékeken engedélyezni kell a kapcsolódást, de amint ez megvan, a fogadó készülék várakozó módba kerül, és elfogad minden fájlt, amelyet a küldőről elindítanak. Így elég gyorsan tudunk videókat, képeket vagy dokumentumokat mozgatni.

A Files Go főoldalán különféle törlési lehetőségeket kínál fel az app. Törölhetünk adatokat az alkalmazások gyorsítótárjaiból, eltávolíthatjuk a nagy fájlokat, áthelyezhetünk állományokat az sd-kártyára, ha van ilyen a telefonunkban. A duplikált fájlokat is megtalálja az app, ezzel is megtakaríthatunk jó pár megabájtot.