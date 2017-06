Nem, a naptej nem okoz rákot, a felelőtlen napozás viszont igen

A Ripost nevű bulvárlap egész pályás letámadást indított a naptej ellen, még pont időben ahhoz, hogy ha valaki elhiszi nekik, amit írnak, bőrrákosra napozhassa magát a nyáron – írja a 444.

Egyébként is nagyon ráment a Ripost a napozás-témára, május végén azzal indítottak, hogy címlapon tették fel a kérdést: "Mégsem káros az UV sugárzás?". Arra az esetre, ha a kérdőjel túlságosan árnyalná a képet, még fölé írták a biztonság kedvéért azt is, hogy "Kinek higgyünk? Évek óta becsapnak bennünket!". Aztán jött a TV2 is, ahol a Tényekben ismételték el nagyjából ugyanazt: pont hogy a bőrgyógyászok által démonizált 11 és 15 óra között érdemes kimenni napozni.

A téma valódi szakértői össze is hívtak gyorsan egy sajtótájékoztatót a veszélyes tévhitek oszlatására, ahol újra elmondták, hogy a túlzott napozás igenis veszélyes, pláne 11 és 15 óra között, pláne bármiféle védelem nélkül, és részben éppen az elővigyázatlanság miatt az elmúlt tíz évben meg is ugrott a melanómás betegségek és halálozások száma.

Ezután került sorra a naptej, minden nyavalyák valódi forrása: a Ripost hasábjain csak a napokban kiderült róla, hogy függőséget, szörnyűséges allergiát, továbbá rákot is okozhat. Ez utóbbinak a Tények is külön riportot szentelt, két napozásügyi szaktekintélyre, Szendi Gábor programozó matematikus-pszichológus-paleopápa és a saját gyártmányú kozmetikumaival házaló Házi Edina szakvéleményére alapozva. A következtetés természetesen az, hogy annyi baj van a naptejjel, hogy inkább ne is használjuk.

A naptej rákkeltő hatását a bulvárriportok annak tulajdonítják, hogy a benne lévő kémiai fényvédők elnyelik az UV-sugarakat, csak hogy aztán ezeket a bőrön át felszívódva egyenesen a véráramba juttassák. Ahogy a 444 is összefoglalja, erre semmilyen tudományos bizonyíték nincsen: az OMC nevű vegyi anyag egy 2000-es kutatás szerint a kísérleti egerek bőrén át valóban felszívódott a szervezetbe, de ezt a tanulmányt egy későbbi, embereken végzett vizsgálat már cáfolta. Hasonlóképp nem támasztja alá semmilyen kutatási eredmény két másik gyakori összetevő, a titánium-dioxid és a cinkoxid káros hatását sem. A különféle naptejtípusokról és a tulajdonságaikról ebben a korábbi cikkünkben olvashatnak:

Vagyis összefoglalva: amit a Ripost és a TV2 javasol: menjen a napra 11 és 15 óra között, és eszébe ne jusson naptejet használni. Amit pedig valójában érdemes tennie, ha nem szeretne bőrrákos lenni: