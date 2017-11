Hivatalos NASA-fotóval akarták bizonyítani, hogy kamu volt az utolsó holdra szállás

Hiába telt el már majdnem 50 év az első holdra szállás óta, a mai napig bújnak elő újabb és újabb összeesküvés-hívők az internet különböző sarkaiból, hogy bebizonyítsák, kamu volt. Ezúttal nem az első, 1969-es, hanem az utolsó, 1972-es küldetésről állítja egy Youtube-videó, hogy a Földön megrendezett jelenet volt csupán. A videó egy fotóra hivatkozik, de valójában nem a holdra szállás, hanem a fotó köré kerített történet a kamu – írja a Neewsweek.

Az állítólagos bizonyíték egy NASA-fotó, amely 1972 decemberében, az Apollo 17 küldetés során készült. Az összeesküvés-elmélet szerint a képen szereplő asztronauta sisakrostélyának üvegén egy kellékes alakjának tükörképe sejlik fel, ami azt hivatott bizonyítani, hogy a kép nem is a Holdon készült. (Pedig kreatívabb lenne, ha arról szólna a konteó, hogy a Holdra sokkal könnyebb eljutni, lám, egy kellékest is vittek magukkal, ráadásul védőruha nélkül, még hogy nincs ott oxigén, na persze.)

Maga a kép valódi, ahogy a most századszorra kiszúrt tükröződés is Eugene A. Cernan asztronauta sisakján, de a tükörkép nem valamiféle rejtélyes stábtaghoz tartozik, hanem a misszóban szintén résztvevő Harrison H. Schmitthez, aki a képet készítette, és nagyon is viselt szkafandert.

A videót feltöltő Streetcap1 nevű felhasználó egyébként azt írta a leírásban, hogy ő eddig hitt a holdra szállás valódiságában, csak azután kezdett el kétkedni, hogy kiszúrta a fura részletet a fotón. A kommentekben a lelkesedés mellett megjelenik a szkeptikusabb vonal is, többen kiáltanak képmanipulációt, míg mások a valódi megfejtésre is rámutatnak.

A holdra szállással kapcsolatos összeesküvés-elmélet a konteótörténelem egyik legnépszerűbb darabja, újra és újra felüti a fejét a konteós blogokon és fórumokban, és természetesen magyar leleplezések is rendszeresen születnek. Egyszer már mi is összeszedtük, hogy mi a gond az elmélet bizonyítékaival, de az ilyesmi nem szokta a gyanakvók kedvét szegni.

