Az éneklő Animojik az internet új sztárjai

Egy új iPhone megjelenését általában furcsa, de ismerős jelenetek kísérik. Nem volt ez másként az iPhone X-szel sem. Felháborító árcédula? Megvan. Hosszadalmas sorban állás? Megvolt. Váratlan hardver- és szoftverhibák? Sima ügy. De vajon mit adnak az ezer dolláros telefon mellé meglepetésként, amire senki nem számított?

Ha esetleg lemaradt volna az iPhone X bemutatójáról: az Animoji tulajdonképpen a videótelefon és az emojik keresztezése. A telefon figyeli az arckifejezésünket, és valós időben átmásolja azokat a cuki animált figurákra: mókusokra, medvékre, pandákra, rókákra, meg amire akarjuk. Ezek csak az iPhone X-en elérhetők, mivel az arcfelismerő szoftver a telefon speciális szenzoraira támaszkodik. Viszont cserébe ezt tudja:

Ok, so to celebrate the arrival of iPhone X, here’s some Animoji Karaoke inspired by @harrymccracken pic.twitter.com/wmJAZRoJfk