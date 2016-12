Az orvostudomány legyőzte az ebolát

Az ebola az egyik legrettegettebb trópusi betegség, annak ellenére, hogy jóval kevesebb áldozatot szed, mint például a malária. Az 1976-ban felfedezett vírus azonban brutális, gyors lefolyású betegséget okoz, egészen horrorisztikus tünetekkel: az utolsó szakaszban a beteg gyakorlatilag minden testnyílásából vérzik, mielőtt meghal. A korai ebolajárványokat aránylag jól sikerült izolálni, mielőtt komolyabban elterjedhetett volna a fertőzés, igazán súlyos pánikot a 2014-es kitörés okozott, ami már nagyvárosokban is tömegesen pusztított eljutott Nyugat-Afrikában, sőt, szórványosan Európába és Amerikába is eljutott, és végül 11 ezer áldozatot szedett, mire sikerült megállítani.

Nagyjából ebben az időben és ennek hatására indult be igazán a védőoltás kutatása, amit most koronázott végül teljes siker. A Guineában 11 ezer alannyal lefolytatott teszten a vakcina 100%-os hatékonyságot mutatott, vagyis mindenkit megvédett a fertőzéstől. Ugyan még nincsen hivatalos engedélye a hatóságoktól, a WHO már egy 300 ezres készlet felhalmozását tervezi arra az esetre, ha váratlanul új járvány ütné fel a fejét.

Az oltóanyag hátránya, hogy csak 10 nap alatt építi ki a védelmet a vírus ellen a szervezetben, és időnként meg kell újítani a hatást egy újabb adag beadásával. Ráadásul egyelőre az ebolavírus két törzse közül csak az egyik ellen biztosít védelmet. Bíztató viszont, hogy a majmokon végzett kísérletekben a szer egyes esetekben az ebola fertőzés után beadva is hatásos volt a kísérleti állatoknál.