Milliókat öl meg a szmog Kínában

Kínában évek óta elég súlyos a légszennyezés, ennek az oka leginkább az, hogy az elképesztő ütemű iparosodás és városiasodás energiaigényét nagyrészt környezetszennyező és elavult szénerőművek elégítik ki. Ráadásul a szegénységből kiemelkedő tízmilliók veszik meg életük első autóját, ezek jellemzően olcsó, és szintén erősen füstölő járgányok. Hogy ebből már rövid távon is baj lesz, hosszú távon meg katasztrófa, azzal régóta ijesztgetnek a szakértők, de a legfrissebb kutatások már ott tartanak, hogy sokkal közelebb vannak a katasztrofális következmények, mint gondolnánk.

A Nanjing egyetem kutatói 74 kínai nagyváros halálozási adatait, összesen 3 millió elhunyt statisztikáját elemezték ki, és arra jutottak, hogy a halálesetek 31%-ában szerepet játszik a levegő szennyezettsége. Ráadásul ezek 2013-as adatok voltak, vagyis a helyzet azóta csak még rosszabb lett. Nem elég, hogy a városi lakosság harmada a szmog miatt hal meg, a kutatások azt is kimutatták, hogy átlagosan 5 és fél évvel csökkent a légszennyezés miatt a kínaiak várható élettartama Kína északi részén.

Ezen a területen fekszik Peking, Sanghaj, és még egy sor, több milliós metropolisz; becslések szerint nagyjából félmilliárd ember él az országnak ezen a részén. A brutális iparosodás mellett a földrajzi adottságok is szerencsétlenek a légszennyezés szempontjából, Peking például hegyek gyűrűjében fekszik, ahol megül a szmog. A helyzet mindig télen fordul válságosra, amikor a hideg miatt felpörögnek a fűtést biztosító erőművek. Most is ez történt, Pekingben múlt pénteken hirdettek vörös riadót, amikor a szennyezettség értéke a WHO által meghatározott egészségügyi határérték 20-szorosát is elérte. Aki teheti, ilyenkor az ország déli részére utazik.