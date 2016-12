Meghalt a sötét anyag felfedezője

88 éves korában meghalt Vera Rubin híres csillagász, aki segített bebizonyítani a sötét anyag létezését, és az elnevezés is tőle ered. Az ABC News szerint a számos díjat és elismerést nyert Rubin halálát fia jelentette be.

A sötét anyag létezését még 1934-ben vetette fel egy svájci asztrofizikus, Fritz Zwicky. A galaxishalmazok dinamikai vizsgálatából valamilyen láthatatlan anyag létezésére következtetett. Az elnevezés Vera Rubintól származott, aki 1970-ben az Androméda-galaxist vizsgálva mérésekkel bizonyította, hogy ha az univerzumot csak a látható anyag alkotná, akkor a Newton által lefektetett, és később Einstein által pontosított fizikai törvények nem lennének érvényesek a galaxisokra.

Rubin vizsgálatai szerint kell lennie valamilyen sötét anyagnak, mert a galaxis szélén lévő csillagok sebessége máshogy nem magyarázható. A fizika ismert törvényei alapján a csillagok túl gyorsan mozognak a galaxis szélén, legtöbbjüknél a gravitáció maga nem lett volna elég ahhoz, hogy a pályájukon tartsa ezeket. Vagyis vagy rosszak Newton gravitációs törvényei, vagy van valami olyan anyag, amely nem megfigyelhető, de visszatartja a csillagokat a pályaelhagyástól.

Vera Rubin ez utóbbi magyarázatot fogadta el és ma már a fizikusok is elfogadják ezt, hogy létezik a sötét anyag. De nem tudnak róla semmit, csak annyit, hogy valaminek lennie kell ott. Most azon folynak a kutatások, hogy kiderítsék, pontosan mi is ez a valami.