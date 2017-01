Döröghetnek a fegyverek Irakban, a magyar régészek nem adják fel

Irakban háború folyik az Iszlám Állam ellen.

Magyar régészek azonban még most is dolgoznak az ostromlott Moszulhoz közel.

Feladatuk az volt, hogy egy kurd nemzeti hős mítoszának járjanak utána, de a kutatók messzebbre jutottak.

Moszulról két éve már csak annyiban juthat eszünkbe a kultúra, hogy az Iszlám Állam terroristái a város múzeumában vertek szét kalapáccsal több ezer éves asszír szobrokat. Az iraki nagyváros 2014 óta az öngyilkos merénylőket, a lefejezéseket, a legutóbbi időben pedig azt a brutális ostromot jelenti, amellyel az Iszlám Államot igyekeznek elűzni. Ezért volt meglepő, amikor egyhetes harctéri információgyűjtésem közepette arról értesültem, hogy magyar régészek dolgoznak a környéken.

A hír hallatán Indiana Jones-os ruházatú kutatók jelentek meg előttem, amint bombatölcsérekben kúszva tisztogatnak sáros érmeket a kis ecseteikkel, miközben a fejük felett dörög a zárótűz. Így érthetően lepődtem meg, amikor a megadott hely felé közeledve elmaradoztak a háború lehangoló jelei, és dombos, ligetes tájra értünk.

Fotó: Földes András

A patakmedrek körül birkanyájak bolyongtak, a domboldalakon olajfákat lengetett a szél, egy hegyormon pedig romantikus kőbástyák néztek a völgyre.

„Két helyen dolgozunk. Ez a »kevésbé izgalmas« lelőhely” – erősítette meg a régészettel kapcsolatos alapállásomat a helyszínen a Kurdisztáni–Magyar Régészeti Misszió magyar vezetője, Major Balázs. Az igazi régészt onnan lehet megismerni, hogy elnéző mosollyal beszél minden látványos leletről, de komoly hangnemre vált, ha a laikus által észrevehetetlen földhányásokra terelődik a szó.

A szultán legendájának nyomában

„Reméltük, hogy a két torony középkori eredetű” – vezette fel a legalább a panoráma szempontjából lenyűgöző emlékeket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékének vezetője. A csoportot ugyanis azzal bízta meg a Régészeti Főigazgatóság, hogy az erbíli Szaladin egyetem kutatóival közösen győződjenek meg, mennyi valóságalapja van Szaladin szultán legendájának.

A 12. századi kurd szultán családja a krónikák szerint Dvin városából származik. Amely helyből történetesen kettő is létezik. Az örmény Dvin, ezt tekinti a történetírás a szultán valódi származási helyének. És a kurd Dvin, amely autentikusságának a helyiek örülnének nagyon.

Fotó: Földes András

„Amellett, hogy az ország egyik kiemelt régészeti-turisztikai fejlesztését hozzuk létre az igazgatóság és az egyetem szerette volna, ha tisztázzuk: származhatott-e innen az uralkodó” – elevenítette fel a 2013-ban kezdődött együttműködés kezdeteit Major Balázs, aki keki ruházatában még a harci körülmények hiányában is meglehetősen Indiana Jones-osnak tűnt. „A tornyok habarcsában talált faszén szénizotópos vizsgálatával azonban arra jutottunk, hogy a legkorábbi ma is látható tornyok a 17. században épültek. A környéken nagyszámú cseréppipát is találtunk” – utalt a szakember arra, hogy a területet Amerika felfedezése után használták.

Bár a történet régészeti szempontból nem volt érdekes, a laikus számára izgalmas volt elképzelni, hogy a vad táj felett valamikor erődítmény állt, amelyben a korabeli NAV működött. Itt szolgáltak ugyanis azok a katonák, akik megvámolták a szoroson áthaladó karavánokat.

„A kurdok területén nem épültek nagy városok, az emberek többsége itt a vámból és mezőgazdaságból élt. A várakból biztosították, védték az utakat, és innen vámolták meg az áthaladókat. A területen sok törzs élt, és az egymás elleni csatározás miatt is fontosak voltak az erődítmények” – mesélte Major, de nekem nem a múlt, hanem a jelen háborúja jutott eszembe, amely eszerint a környék normális működéséhez tartozik hozzá.

„A helyőrségben állandó jelleggel csak 10-15 katona lakhatott. Alatta a fallal körülvett területen vályog- és faépületek állhattak. Lakóik csak háború idején menekültek a várba" – festette le a korabeli NAV-székház működését a kutató.

Fotó: Földes András

A témának volt még egy izgalmas vonatkozása: vajon mit szólt a projektet támogató kurd egyetem, amikor a magyar csapat közölte, a legendából semmi sem igaz? Mint kiderült, ez az ügy csak magyar megközelítésből számított kényesnek.

„Elfogadták. A kurdokat nem jellemzi az erőltetett nemzeti mítoszgyártás” – mutatott rá a kurdok és magyarok közti jelentős nemzetkarakterisztikai különbségre a kutató. Major szerint a területet inkább turisztikai szempontból fejlesztenék, hogy a környéken látogatható célpontokat hozzanak létre. Ami a misszió leginkább zavarba ejtő része.

– Mit szólnál egy hosszú hétvégéhez Moszulnál?

– De drágám, tudod, hogy mosásban van a golyóálló mellényem.

– Ugyan, arra nem lesz szükségünk. Ismerek egy csodás kis műemléket az ostromtól majdnem egyórányira.

A karavánszeráj titka

A Moszul közeli turisztikai fejlesztés értelmén mélázva éppen arra jutottam, hogy egy ilyen ötletben annyi ráció végül is van, mint egy magyar EU-s projektben, amikor a régészeti vezető váratlanul a lába elé bökött: „A környéken kutatva igazi érdekességre is bukkantunk.” Major Balázs körbehordozta tekintetét, és én rögtön tudtam, hogy különleges helyen állunk. Néhány kőhalmot leszámítva ugyanis semmi feltűnőt nem láttam.

„Ezt a helyet már nyilvántartásba vették korábban, és azt az információt kaptuk, hogy egy oszmán kori karavánszeráj állt itt – vezette fel a történetet a régész. – Ahogy ezen a légi felvételen is látszik, egy hetvenszer hetven méteres területet ölelő fal állt itt.”

Fotó: Földes András

Világkörül játszódó szuperügynökös filmben éreztem magam attól, ahogy a keki ruhás régész a high tech fotót tartotta. Azt leszámítva, hogy Jason Burne Major Balázs nem egy titkos szuperbunkerről beszélt, hanem a szeráj felépítéséről.

„A falon belül körben boltozott épületek álltak. A kutatásunk szerint a terület kétharmadát fedett helyiségek foglalták el” – nézett végig a füves buckákon. A kutató szerint az épületben nem volt elég hely arra, hogy a karavánok jószágait elhelyezzék, úgyhogy a létesítmény nem lehetett szeráj.

„Sok pecsételt kerámiát találtunk. A késő középkortól kezdve nagy mennyiségben használt mázas cserepet és pipát viszont egyet sem. A habarcs kormeghatározásából pedig egyértelműen kitűnt, hogy az épületet a késői szászánida korban, 430 és 560 közt építették. Ez eredetileg inkább vidéki palota vagy vadászkastély lehetett. Majd karavánszerájként használhatták. A legkésőbbi éremleletek azt valószínűsítik, hogy a 13. századig, Szaladin dinasztiájáig használatban volt. Talán a mongol hódítás vetett véget az itteni életnek. Ettől függetlenül került elő kora újkori ólomgolyó és az iraki királyi hadsereg egy katonájának zubbonyáról leesett gomb is valószínűleg az 1930-as évekből” – fordult rá a célegyenesre a kutatás vezetője.

A történet akkor bomlott ki, amikor kiderült, hogy a kutatók meglepően nagyszámú bizánci érmet is találtak a területen, amiből arra is lehet következtetni, hogy esetleg a II. Khosrau bizánci hadjárata után az ellentámadó bizánci erők egészen idáig jutottak el. Majd mikor rádöbbentek, hogy milyen távol kerültek Konstantinápolytól, vélhetően ebbe a távoli erődbe vették be magukat egy időre.

Fotó: Földes András

„A felfedezés mindenképpen jelentős, mert ilyen formájú és méretű épület ebből a korai korból sem a Kurdisztáni Autonóm Régió, sem Irak területén nem ismert. A lelőhely egy részén még négy méter magasan állnak az épületek, de máshol is több méter lehet a magasságuk. Az államnak egyelőre nincs pénze restaurálásra és állagmegóvásra, ezért azt szeretnénk, ha a komplexumnak csak egy részét rekonstruálnánk. Ezen lehetne bemutatni, milyen volt az épület.”

Mindez azonban a jövő, a kutatók ugyanis november közepén zárták a szezont. Az állagmegóvás végett télre visszatemették a feltárt részeket, hogy 2017-ben folytassák az ásatásokat. A munkának amúgy lendületet ad az is, hogy a Major eredeti kutatási helyén, Szíriában még jobban beszűkültek a lehetőségek. A kutatók legtöbbje elhagyta az Iszlám Államtól sújtott országot, hogy a még mindig békésebb Irakban keressen kutatnivalót.