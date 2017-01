Sorra verte a mesterséges intelligencia a világ legjobb gojátékosait

"Master" azaz Mester néven jelentkezett be online egy gojátékos, több mint ötven játékot nyert meg zsinórban, köztük a világ legjobb go játékosait győzte le, írja a Quartz. Ezután jelentették be, hogy a Mester AlphaGo, a Google DeepMind csapata által fejlesztett mesterséges intelligencia új verziója, ami (aki?) márciusban történelmet írt, mikor megverte a koreai Lee Sedolt.

Mi az a go? A go egy négyezer éves, kínai eredetű táblás stratégiai játék. Egy 19x19-es tábla rácsain, fehér és fekete kövekkel játsszák. Az győz, aki a játék végén nagyobb területet dominál a táblán, és több "foglyot" ejt. A gót a sakkhoz lehetne hasonlítani, annál viszont bonyolultabb - annyi lépéskombináció létezik, amennyit már nem lehet beprogramozni egy számítógépbe. A mesterséges intelligencia logikai úton, tapasztalatokkal tanul gózni.

AlphaGo mostanában főleg saját maga ellen játszott, és most kiderült, elképesztő tempóban fejlődik. A tudását december 29. és január 4. között tesztelték. 51 játékon át veretlen maradt, ráadásul nagyon gyorsan hozta meg a döntéseket, egészen amíg az 52. ellenfele, Chen Yaoye internetkapcsolata megszakadt, és ezért döntetlent regisztrált a rendszer. Így végül 60 nyert játéka, 1 döntetlenje volt, és senki sem tudta megverni.

Ke Jie, a világ legjobbjának tartott kínai származású go mester márciusban még igen szkeptikus volt, szerinte csak Lee Sedol játszott rosszul. Ke-t azóta háromszor verte meg a Mester, így most elismerte: bár az emberiség évezredek óta tanulmányozza a gót és a stratégia művészetét, most itt az ideje, hogy mi tanuljunk a számítógépektől.

A Google megerősítése Mester kilétéről Twitteren érkezett: Demis Hassabis, a Deepmind startup alapítója elismerte, hogy az AlphaGo regisztrált, hogy nem hivatalosan minősített meccseken tesztelhessék a tudását. A Deepmindot 2014-ben vette meg az IT óriás.