Befoltozza magát a lyukas fog egy új kezeléssel

Egy újfajta kezelést fejlesztettek ki a fogak megőrzésére. Az új terápia a fogak természetes regenerálódásán alapul, és képes megjavítani apróbb sérüléseket. A természetes folyamat csak nagyon apró sérülést képes helyrehozni.

A kutatók azonban felfedezték, hogy az Alzheimer gyógyításához használt gyógyszerek egyikével olyan folyamatot tudnak beindítani, amely nagyobb lyukakat is képes helyrehozni.

Paul Sharpe, a King’s College London professzora egereken kísérletezett. Az állatok fogainak sérült részeibe egy orvossággal teli szivacsot tömtek, ennek hatására a fog képes volt teljesen megújulni.

Nem is kell magyarázni, miért sokkal jobb ez a módszer, mint a fúrás és a tömés. Bármilyen tömítőanyagot használnak ugyanis a fogorvosok, az idővel gyengíti a fogat. Sokkal jobb, ha természetesen regenerálódnának a fogak.

Szinte nincs is olyan ember a világon, akit ne érintene a probléma. Paul Sharpe és kutatócsoportja éppen ezért próbált valami egyszerű, de olcsó módszert kifejleszteni a fogak épségének helyrehozására.

Az új módszer azért nem váltja ki teljesen a fogorvosi fúrót, hiszen az elhalt részeket a jövőben is el kell távolítani. Az persze még kérdés, hogy ami az egereknél működött, az működik-e az emberek fogainál is, ahol sokkal nagyobbak a lyukak. A csapat most patkányokkal kísérletezik, nekik négyszer akkora fogaik vannak, mint az egereknek. Ha ez a rész is sikeres lesz, akkor kezdődhetnek meg a klinikai tesztek.