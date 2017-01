Macskákat fertőzött meg a madárinfluenza

Az influenza egyik ritka törzse betegített meg több száz macskát New Yorkban, és néhány állat elpusztult. Korábban is tudott volt, még ha nem is széles körben, hogy a macskák is lehetnek influenzásak. Náluk ez tüsszögéssel, köhögéssel, lázzal, lehangoltsággal és étvágytalansággal jár.

Ebben az esetben azonban meglepődtek az orvosok, mert a város állatgondozó központjában az influenza H7N2-es típusa terjedt el a macskák körében, 386 állatot megfertőzve. Ezt a törzset ugyanis madárinfluenzaként kategorizálták - írja a Live Science.

Az állatmenhelyen egy orvos is elkapta a kórt, de már felépült. Két macska elpusztult, és egyikük már azelőtt beteg lett, hogy a menhelyre szállították volna.

Most először sikerült kimutatni, hogy ez a vírustörzs macskák közt is terjed, azt viszont még nem tudják az orvosok, hogy eredetileg miként fertőződtek meg. A macskák is testnedvekkel, általában egy másik macska orrának vagy szájának érintésével kapják el az influenzát egymástól.

A most terjedő H7N2 azért veszélyes, mert új kórokozó, és nem mindegyik állat immunis rá. Az emberekre szerencsére nem igazán terjed át: a fertőzött macskákkal érintkező több mint 350 emberből csak az állatorvos kapta el a kórt.