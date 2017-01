Jobban számol, mint egy 12 éves gyerek?

A hatosztályos gimnáziumba felvételiző hatodikosok most csütörtökön kapják meg az írásbeli eredményét. Sokak szerint (egy kicsit szerintünk is, arról itt olvashat, hogy mi hogy szívattuk meg magunkat vele) nehéz volt az idei matekteszt. Ennek a kérdéseiből válogattunk, nézze meg, mennyire boldogul a 12 éveseknek szánt feladatokkal. Függvénytábla, logarléc, zsebszámológép, telefon, nagymama, postásbácsi most nem játszik, minden külső segédeszköz illegális, kivéve a papírt és ceruzát, azt használja nyugodtan.

A gyerekeknek ennél jóval több kérdést kellett megoldaniuk (itt a teljes kérdéssor) 45 perc alatt, és nehezebb volt a dolguk azzal is, hogy nekik nem voltak előre megadott válaszlehetőségeik sem, mint itt önöknek. Időkorlát most nincs, de 15 perc alatt azért illene végezni. Ha kész van, egy kattintással megoszthatja az eredményét a Facebookon. Hajrá!